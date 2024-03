Apple-Projekt in Österreich: Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze

Ein neues Kapitel in der österreichischen Technologiegeschichte steht bevor: Apple, der bekannte amerikanische Technologiekonzern, plant eine bedeutende Expansion in das Linzer Hafenviertel. Dieses Vorhaben könnte bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Im Zentrum dieses Projekts steht das Linzer Unternehmen DMCE (Danube Mobile Communications Engineering), eine Tochtergesellschaft von Apple, die ihre Forschungsaktivitäten erheblich ausweiten will.

DMCE, einst ein heimisches Unternehmen, ist seit 2019 Teil des Apple-Imperiums. Mit rund 200 Beschäftigten hat sich DMCE auf die Entwicklung von Chips für Mobiltelefone spezialisiert. Doch das Unternehmen stößt an seine räumlichen Grenzen. Im Hafenviertel von Linz hat es bereits vor einigen Jahren ein Gebäude gemietet, das nun, im rohen Zustand, im Januar übernommen wurde. Der Innenausbau ist in vollem Gange und wird voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen, bevor das Firmenschild an der neuen Adresse prangt.

Forschungszentrum

Das Areal im Hafenviertel, das eine beeindruckende Fläche von 13.000 Quadratmetern umfasst, soll durch die Expansion von DMCE und Apple bis zu 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Gerüchte sprechen sogar von bis zu 1.000 Stellen, die durch dieses Projekt entstehen könnten.

Apple hat mit diesem Schritt nicht nur den österreichischen, sondern auch den internationalen Markt im Blick. Erst 2021 kündigte das US-Unternehmen an, in München ein Entwicklungszentrum für mobile drahtlose Halbleiter und Software zu gründen. Mit mittlerweile drei weiteren Forschungszentren in der bayrischen Landeshauptstadt hat Apple seine Präsenz in Europa deutlich verstärkt.

Bei der Standortwahl für das Projekt in Linz spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Neben der geographischen Nähe zu München, waren die hervorragende Forschungsarbeit der Kepler Universität und die nahe gelegene Fachhochschule in Hagenberg ausschlaggebend. Wie ein Insider berichtete, wird die Kombination von JKU und Hagenberg als „Kräftefeld“ angesehen, das für Apple von großem Interesse ist.

IT im Hafenviertel

Das Hafenviertel von Linz ist ein wichtiger Knotenpunkt für die IT-Branche, wie der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) wiederholt betont hat. Zahlreiche Firmen und Start-Ups haben sich hier bereits angesiedelt, darunter auch Dynatrace.

Die Expansion von Apple und DMCE könnte nicht nur die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Linz, sondern auch die Forschungslandschaft in Österreich erheblich beeinflussen. Mit der starken Präsenz von Apple in der Region könnten die Kepler Universität und die Fachhochschule Hagenberg noch mehr in den Fokus der internationalen Technologiebranche rücken.

Die Expansion von Apple nach Österreich ist ein bedeutendes Ereignis, das die Wirtschaft und die Technologiebranche des Landes nachhaltig prägen könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Projekt entwickelt und welche Auswirkungen es auf den österreichischen Arbeitsmarkt haben wird.