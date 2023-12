Apple-Mitgründer wird Serbe: Wozniak erhält Staatsbürgerschaft

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, der zusammen mit dem verstorbenen Steve Jobs den Technologiegiganten 1976 ins Leben rief, wird gemeinsam mit seiner Frau Janet die serbische Staatsbürgerschaft erhalten. Dies wurde vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić am Mittwoch angekündigt.

Inmitten der bevorstehenden Parlaments- und Lokalwahlen am 17. Dezember reiste Wozniak nach Serbien. Dies wird allgemein als Unterstützung für Präsident Vučić und seine populistische rechtsgerichtete Regierungspartei angesehen. Wozniak äußerte sich erfreut über seinen Aufenthalt in Serbien: „Ich fühle mich so glücklich, in Serbien zu sein und meine Frau Janet und ich werden von nun an Serbien ‚fördern‘. Ich werde ein Serbe sein, der in den USA lebt.“

Präsident Vučić zeigte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Belgrad begeistert: „Es ist eine Ehre für Serbien, die Pässe an Wozniak und seine Frau zu übergeben.“ Er fügte hinzu: „Jetzt können wir stolz sagen, dass ein Computer-Genie ein Serbe ist.“

Kritik an Wozniaks Besuch von Opposition

Die Ankündigung von Wozniaks Besuch, die am Dienstag erfolgte, stieß bei Oppositionsparteien auf Kritik. Sie warfen der Regierung oder der regierenden Partei vor, Wozniak für PR-Auftritte bezahlt zu haben. Die serbische Premierministerin Ana Brnabić wies diese Anschuldigungen jedoch zurück: „Niemand hat ihn bezahlt, um nach Serbien zu kommen, um das völlig klar zu stellen.“

Wozniak wurde von Janko Tipsarević, einem prominenten Mitglied von Vučićs serbischer Fortschrittspartei und ehemaligem Top-Tennisspieler, eingeladen, Serbien zu besuchen.

Der 73-jährige Wozniak verließ Apple 1985, um sich einer Vielzahl anderer Interessen zu widmen. Er blieb jedoch ein leidenschaftlicher Unterstützer des Unternehmens und ein Technologie-Evangelist. Er nahm 2009 an der TV-Show „Dancing with the Stars“ teil und fungierte als Juror in einer Online-Video-Show. Im November erlitt Wozniak einen leichten Schlaganfall während einer Geschäftskonferenz in Mexiko-Stadt.