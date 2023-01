Gruseliges Geständnis eines ehemaligen Mitglieds einer berüchtigten Sekte

Über die Sekte „Schwarze Rose“ ist wenig bekannt und sie wird normalerweise mit rituellen Morden und Selbstmorden in Verbindung gebracht. Wie das Medium Kurir schreibt, war Aleksandar Stricevic aus Serbien erst 12 Jahre alt, als er seine Schwester verlor und Mitglied der Sekte „Schwarze Rose“ wurde.

Er machte eine gruselige Erfahrung durch, schaffte es aber trotz langer Verfolgung zu entkommen. Heute ist er ein freier Mann, ein enger Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, die sich mit dem Schutz von Menschen vor Sekten mit schwierigen Erinnerungen an die dunkle Vergangenheit befassen.

Aleksandar Stricevic erzählte seine grausame Geschichte in der Sendung Crna hronika, wo er detailliert beschrieb, was ihm in der berüchtigtsten Sekte dieser Region widerfahren war, berichtet Kurir.

Wie Aleksandar erklärte, hat die Tragödie, die sich in der Familie ereignete, alle in gewisser Weise distanziert. „Jeder lebte mit seinem Schmerz so, wie er konnte.“ In diesem Moment brauchte ich einen Kommunikationskanal, um es von mir zu lösen, um niemanden aus meiner Umgebung (Freunde oder Familienmitglieder) zu belasten“, sagte Stricevic und setzte fort:

„Schon der Name ‚Schwarze Rose‘ war in Serbien beliebt, weil er ein Symbol satanischer Aktivitäten war, aber es waren weitaus mehr Gruppierungen beteiligt. Sie arbeiten getrennt und handeln gemeinsam. Es gab mehrere Kulte und alles lief darauf hinaus, die Literatur wie etwa von Aleister Crowley zu lernen. Ich will keine Werbung für sie machen, aber heute ist diese Literatur nur zwei Klicks entfernt“, sagte Stricevic.

„Niemand wird sich Ihnen als Sektenmitglied vorstellen. Sie denken, dass ihr Glaube wahr ist und werden sich Ihnen als Freunde präsentieren, die nur zuhören wollen, so wie sie bei mir taten. Es war ein Ort, an dem jeder sein Problem mit anderen teilen konnte und wir unterstützten uns gegenseitig. Es war wie eine Gruppentherapie“, beschrieb Stricevic.

Wie Kurir berichtet, antwortete er auf die Frage, ob er an Gott glaube, mit Ja. Aber dann fragte man ihn: „Wenn Gott gut ist und existiert, warum hat er deine Schwester nicht gerettet?“. Stricevic verriet, dass diese Frage ihn sehr getroffen habe, denn seine Schwester hatte niemandem etwas angetan.

„Es war ein Wendepunkt, als ich in diese tiefere Kommunikation geriet, als die Geschichten über Spiritualität, über die Selbsterkenntnis und die Liebe zu sich selbst begannen. Bei der Initiation hatte ich die Aufgabe, meinen nahen Verwandten mit einer bestimmten Anzahl von Stichwunden zu töten. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine Rede von Satanismus, sondern von spirituellem Erwachen und Energiegewinnung im Gegenzug. Mit anderen Worten, wenn ich jemanden töte, bekomme ich die Macht, meine Probleme zu überwinden und jemand anderem zu helfen“, sagte Stricevic und erinnerte sich:

„Man hat mir damals etwas abverlangt, was mir zu viel war. Immerhin war ich 12 Jahre alt und die Erwähnung eines Messers und einer Messerstecherei hat mich einfach erschreckt. Ich wollte daher die Kommunikation zu diesem Zeitpunkt beenden. Aber dann begannen meine Verfolgung und Einschüchterung. Sie riefen mich an und hinterließen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Ich hatte es meinen Eltern noch nicht gesagt, also rannte ich los, um ans Telefon zu gehen, damit es nicht jemand anderes tat. Ich habe sogar Fotos von mir von der Schule bekommen und in diesem Moment war ich mir sicher, dass sie mich umbringen wollten. Obwohl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es nur eine einfache Einschüchterung, mit dem Ziel, dass ich mir selbst das Leben nehme.“