Schon gewusst? Serbien, ein faszinierendes Land in Südosteuropa, hält viele interessante Geheimnisse und kulturelle Schätze bereit. Von serbischen Nachnamen und landwirtschaftlichen Exporten bis hin zu römischen Kaisern und der älteren Uhrenindustrie als die Schweizer – diese Informationen werden Ihr Wissen über dieses vielfältige Land erweitern. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Serbiens und entdecken Sie, was dieses Land so einzigartig macht.

1. Serbische Nachname

Die meisten serbischen Nachnamen enden auf „ić“, was als Patronym interpretiert wird und für Söhne und Töchter gleich bleibt.

2. Landwirtschaftliche Exporte

Serbien ist einer der weltweit führenden Exporteure von Himbeeren und hat auch eine bedeutende Rolle im Export von Pflaumen und Kirschen.

3. Römische Kaiser

Etwa 20 Prozent der römischen Kaiser, einschließlich Konstantin des Großen, wurden im heutigen Serbien geboren.