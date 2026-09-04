Arnautovic vor dem Aus? Jetzt ist seine Zukunft bei Roter Stern geklärt

Trotz Millionengehalt und Transfergerüchten: Marko Arnautovic bleibt – und sein neuer Coach setzt bewusst auf ihn.

Marko Arnautovic bleibt Roter Stern Belgrad vorerst erhalten. Die zuletzt kursierenden Gerüchte über einen möglichen Abgang des österreichischen Fußballinternationalen sind damit vorerst vom Tisch – der neue Cheftrainer Albert Riera setzt auf den Wiener.

Rieras klares Bekenntnis

Dass Arnautovic überhaupt in den Fokus der Transferspekulationen geraten war, hatte handfeste Gründe: Roter Stern Belgrad war in der heißen Phase des Transferfensters darum bemüht, den Kader zu verschlanken und die Gehaltsstruktur zu entlasten. Arnautovics Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro – damit ist er laut Medienberichten der bestbezahlte Spieler in der Geschichte des Klubs – machte ihn dabei zu einem möglichen Kandidaten für einen Abgang.

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Riera setzt trotz der Diskussionen um Arnautovics Zukunft weiterhin auf dessen Erfahrung und plant ihn neben Bamba Dieng und Aleksandar Katai für den Angriff ein.

Schwieriges erstes Jahr

Die erste Saison des Wieners in Belgrad verlief alles andere als geradlinig. Unter Vladan Milojevic fand Arnautovic zunächst eine tragende Rolle, verlor unter dessen Nachfolger Dejan Stankovic jedoch zunehmend an Einfluss.

In der Saison 2025/26 absolvierte Arnautovic 16 Ligaspiele in der serbischen SuperLiga und erzielte dabei 7 Tore.

Hinzu kamen sportliche Rückschläge auf Vereinsebene: Roter Stern scheiterte zunächst in der Champions-League-Qualifikation und anschließend in den Play-offs zur Europa League. Damit spielt der Klub in dieser Saison in der Conference League, wodurch wichtige Einnahmen ausbleiben.

Arnautovics Erfahrung und sein Standing im Fußball sollen nun dazu beitragen, die Mannschaft in dieser schwierigen Phase zu stabilisieren.