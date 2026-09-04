McDonald’s erweitert Sortiment: Acht neue Drinks kommen

Boba, Drachenfrucht, Matcha: McDonald’s bringt eine Getränkewelle, die den Speiseplan ordentlich aufmischt.

McDonald’s erweitert sein Sortiment um eine Reihe neuer Getränke, die aktuelle Geschmackstrends aufgreifen und ein breites Publikum ansprechen sollen.

Das neue Angebot richtet sich vor allem an jene, die abseits klassischer Softdrinks nach außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen suchen.

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Neue Getränke-Vielfalt

Zu den Neuheiten zählen zwei Fizzer-Varianten auf Basis von Sprite Zero: der Pink Dragonfruit & Sprite Fizzer sowie der Cherry Kiss & Sprite Fizzer. Während die Drachenfrucht-Version mit Guave, Yuzu und Drachenfrucht für fruchtige Akzente sorgt, wird der Cherry Kiss durch fruchtige Sauerkirsch-Noten und eine luftig-cremige Schicht Cold Foam verfeinert.

Den Bubble-Tea-Trend greift McDonald’s mit den beiden Refresher-Sorten Tropic Pineapple und Strawberry Melon auf. Tropic Pineapple wird dabei mit Boba-Kugeln mit Erdbeergeschmack serviert, während Strawberry Melon mit gefriergetrockneten Erdbeeren verfeinert wird. Darüber hinaus stehen zwei neue Energizer-Getränke mit Red Bull zur Auswahl – in den Geschmacksrichtungen Waldmeister und Heidelbeere. Für Kaffeefans und Matcha-Liebhaber gibt es mit dem Iced Latte Caramel und dem Iced Strawberry Matcha Latte zwei weitere Optionen.

Früher Zugang

Ab dem 3. September können McDonald’s-Mitglieder die neuen Getränke als Erste ausprobieren – für alle übrigen Gäste ist das erweiterte Sortiment ab dem 9. September erhältlich. Laut McDonald’s Österreich sind alle acht neuen McCafé-Getränke alkoholfrei und ganztägig erhältlich, auch während des Frühstücks. Die Getränke sind österreichweit in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich, solange der Vorrat reicht – je nach Restaurantformat stehen sechs oder alle acht Varianten zur Auswahl.