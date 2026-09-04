Sie sehen harmlos aus: Jetzt wird vor beliebten Squishy-Spielzeugen gewarnt

Niedlich, bunt und gefährlich: Die US-Verbraucherschutzbehörde warnt vor bestimmten Squishy-Spielzeugen mit gefährlichen Wasserperlen.

Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC hat vor bestimmten Squishy-Spielzeugen gewarnt, deren enthaltene Wasserperlen für Kinder eine ernsthafte Gefahr darstellen können.

Betroffen sind unter anderem rund 7.200 Exemplare der „Rainbow Mystery Squishy Bun Toys“ von OKK Trading, die von Mai bis August 2026 über verschiedene Drittanbieter in den USA verkauft wurden. Die Spielzeuge enthalten Wasserperlen, die beim Verschlucken durch Kinder zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen können.

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Betroffene Produkte

Die zurückgerufenen „Rainbow Mystery Squishy Bun Toys“ sehen kleinen gedämpften Teigtaschen ähnlich, sind mit Glitzer und einem aufgedruckten Gesicht versehen und werden in Plastik-Dampfgarbehältern angeboten. Aufschriften wie „Rainbow MYSTERY“ und „SUGAR EDITION“ kennzeichnen die Produkte. Ebenfalls warnte die CPSC vor den „Squishy Bun Toys“ des Anbieters Ivyapingdianpu, die in geringer Stückzahl über Amazon verkauft wurden und ebenfalls gefährliche Wasserperlen enthalten.

Die Behörde fordert Verbraucher auf, die betroffenen Spielzeuge sofort nicht mehr zu verwenden und zu entsorgen. Eltern sollen die Produkte mit einem Permanentmarker als „RECALLED“ kennzeichnen und anschließend entsorgen. Um eine Rückerstattung zu erhalten, wird geraten, Fotos der Spielzeuge an den jeweiligen Anbieter zu schicken.

TikTok-Challenges

Squishy-Spielzeuge haben zuletzt auch durch TikTok-Challenges für Schlagzeilen gesorgt und dabei teils schwere Verletzungen verursacht. Besonders gravierend war der Fall einer Jugendlichen aus West Virginia, die Verbrennungen erlitt, nachdem ein solches Spielzeug in einem überhitzten Auto aufgeplatzt war.

Die CPSC ruft dazu auf, sämtliche Verletzungen oder Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesen Produkten zu melden.

Auch in der EU auf dem Radar

Auch in der EU sind die Gefahren von Wasserperlen-Spielzeugen seit Jahren bekannt. Über das Safety-Gate-System wurden wiederholt Produkte gemeldet, bei denen sich die Perlen nach dem Verschlucken ausdehnen und dadurch Erstickungsgefahr oder einen Darmverschluss bei Kindern verursachen können.