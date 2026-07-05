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Weltreise

Taylor Swift und Travis planen Flitterwochen auf vier Kontinenten – auch am Balkan

Taylor Swift und Travis planen Flitterwochen auf vier Kontinenten – auch am Balkan
FOTO: EPA/SARAH YENESEL
2 Min. Lesezeit |

Vier Kontinente, Privatinseln, Luxus pur: Das frisch vermählte Traumpaar plant eine Hochzeitsreise der Superlative.

Auf die prunkvolle Hochzeit folgt offenbar das nächste große Kapitel: Taylor Swift und Travis Kelce sollen ihre Flitterwochen planen – und Insider zufolge dürfte die Reise mindestens so aufwendig ausfallen wie die Feier selbst. Das Paar hatte am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden in New York geheiratet.

Der Zeitpunkt kommt dem frisch vermählten Paar dabei durchaus gelegen. Swifts „Eras“-Tour ist abgeschlossen, eine weitere Tournee steht vorerst nicht auf dem Programm. Auch Kelce hat bis August Pause vom Footballfeld – das erste Vorbereitungsspiel seiner Mannschaft gegen die Los Angeles Rams findet am 15. August statt, der offizielle Saisonstart folgt Mitte September.

Weltreise auf vier Kontinenten

Statt sich auf ein einzelnes Reiseziel zu beschränken, sollen die beiden eine ausgedehnte Weltreise geplant haben. Berichten zufolge wollen Taylor Swift und Travis Kelce auf ihren Flitterwochen gleich vier Kontinente erkunden – und dabei auf ein Niveau an Luxus setzen, das ihrer Hochzeit in nichts nachsteht.

Laut einem Insider der britischen Zeitung „The Sun“ soll die Reise auf den Bahamas beginnen. Von dort aus ist Europa als nächste Station geplant, darunter ein Aufenthalt am Comer See in der italienischen Lombardei – einem Ort, der für das Paar eine besondere Bedeutung hat, da dort 2024 eines ihrer ersten gemeinsamen Dates stattfand.

Im Anschluss sollen Paris und die französische Riviera auf dem Programm stehen, danach Kroatien. Als letzten europäischen Stopp nennt „The Sun“ eine Privatinsel in Griechenland, wo unter anderem ein Segelausflug geplant sein soll.

Asien bis Hawaii

Doch damit ist die Reise noch längst nicht zu Ende. Nach Griechenland sollen Singapur und Australien folgen, bevor das Paar auf den Fidschi-Inseln Halt macht.

Den Abschluss der Hochzeitsreise – nach vier Kontinenten – sollen schließlich Hawaii bilden.

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