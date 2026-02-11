Auch aus Österreich: 64.000 Tonnen EU-Müll nach Bosnien gebracht

Bosnien und Herzegowina wird zur Müllkippe Europas: 64.000 Tonnen Abfall aus vier Ländern sorgen für Skandal und giftige Luft in Kakanj.

In Bosnien und Herzegowina sorgt ein massiver Müllimport für Aufregung. Laut Angaben von Aliefendic wurden nicht weniger als 64.000 Tonnen Abfall unter dem Code für kommunalen, städtischen Müll ins Land gebracht. „Das ist eine enorme Menge, die aus Slowenien, Italien, Kroatien und Österreich stammt“, erklärt er.

Besonders problematisch sei die unklare Zusammensetzung des importierten Abfalls. „Wir sprechen hier von Müll aus Tonnen, Restaurants, Hotels und Küchen – nicht genau sortiert und mit unbekannter Zusammensetzung.“ Der könnte praktisch alles enthalten, als wäre er direkt von der Deponie Bare in Kakanj aufgeladen worden“, führt Aliefendic aus. Er macht den importierten Abfall auch für die unangenehmen Gerüche verantwortlich, die besonders in den Abendstunden wahrnehmbar sind.

Fragwürdige Deklaration

Kritisch sieht Aliefendic vor allem die Darstellung des Materials als „RDF/SRF-Brennstoff“ (aufbereiteter Ersatzbrennstoff), der angeblich in Zementwerken verbrannt werden kann. „Wenn das tatsächlich ein Brennstoff ist, warum wird er dann als Kommunalabfall deklariert?“ Und wenn er so ungefährlich ist, warum zahlen Slowenien, Italien und andere Länder viel Geld, um ihn loszuwerden?“, fragt er. Die Logik dahinter sei absurd: „Die Exportländer zahlen dafür, dass der Müll weggeht, und wir in Bosnien und Herzegowina bekommen Geld dafür, ihn zu verbrennen. Einfach ausgedrückt: Sie werden ihren Müll los, während wir giftige Luft einatmen.“

Forderung nach Transparenz

Abschließend fordert er Aufklärung darüber, wie viel von den 64 Millionen Kilogramm Müll im Zementwerk Kakanj landet. „Falls unsere Informationen nicht stimmen, sollen die Verantwortlichen öffentlich darlegen, was genau in welchen Mengen verbrannt wird und warum ausgerechnet in Kakanj“, verlangt er. Sollten die Daten der Behörde für indirekte Besteuerung jedoch korrekt sein und der importierte Kommunalabfall tatsächlich im Zementwerk Kakanj verbrannt werden, „dann ist es höchste Zeit für sofortiges Handeln“.

Für Verantwortungsübernahme, für Rücktritte in der aktuellen Regierung und für die unverzügliche Einstellung dieser Müllverbrennung.