Schwerer Sturz

Genickbruch im Training: Olympia-Traum für Snowboard-Ass geplatzt

FOTO: EPA/DAN HIMBRECHTS
1 Min. Lesezeit |

Dramatischer Rückschlag für Australiens Snowboard-Hoffnung! Cam Bolton hat sich bei einem folgenschweren Sturz im Olympia-Training in Livigno (Italien) schwere Verletzungen im Nackenbereich zugezogen. Der 35-jährige Cross-Spezialist erlitt zwei Brüche im Halswirbelbereich, wie der „Guardian“ berichtet.

Der Unfall überschattet die Vorbereitungen des australischen Teams. Obwohl Bolton bei Bewusstsein blieb, klagte er einen Tag nach dem Zwischenfall über heftige Schmerzen im Nacken. Die anschließende medizinische Untersuchung brachte die besorgniserregende Diagnose: zwei Frakturen an den Halswirbeln.

Notfall-Evakuierung

Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Per Helikopter transportierten Einsatzkräfte den verletzten Athleten in eine Spezialklinik nach Mailand, wo er nun behandelt wird.

Olympia-Aus

Für Bolton platzt damit der Traum von seiner vierten Olympia-Teilnahme, noch bevor der erste Wettkampf begonnen hat.

An seiner Stelle wird nun James Johnstone ins australische Aufgebot rücken und sein olympisches Debüt feiern.

