Bosnischer Investor plant eines der größten Einkaufsprojekte in Slowenien!

Ein bosnischer Milliardär erweckt Ljubljanas Problemzone zum Leben: Nach jahrelangem Stillstand verwandelt Mladen Milanović den Stožice-Komplex in ein Mega-Einkaufszentrum.

In Ljubljana steht die Verwirklichung eines der größten kommerziellen Projekte Sloweniens unmittelbar bevor. Der bosnisch-herzegowinische Geschäftsmann Mladen Milanović Kaja wird durch sein Unternehmen MG Mind den lange brachliegenden Handelsbereich des Stožice-Komplexes in ein gigantisches Einkaufszentrum verwandeln. Anfang des Jänners 2024 erwarb er die unvollendete Immobilie vom Voreigentümer und steht nun kurz vor dem Baubeginn.

Milanović, in seiner Heimat als „Kaja“ bekannt, zählt zu den vermögendsten Unternehmern der Republika Srpska (serbische Teilrepublik Bosniens) und gehört zur wirtschaftlichen Elite Bosnien-Herzegowinas. Sein diversifiziertes Geschäftsimperium erstreckt sich über zahlreiche Branchen: Er kontrolliert mit der Nova Banka und der Atos Bank rund 40 Prozent des Bankenmarktes in der Republika Srpska. Über sein Unternehmen MG Mind ist er zudem im Handel, Bau- und Immobiliensektor aktiv.

In Banja Luka entwickelt er prestigeträchtige Wohn- und Geschäftskomplexe und besitzt das Infrastrukturunternehmen Mrkonjić Putevi. Auf dem slowenischen Markt ist Milanović bereits durch KPL, eines der führenden Straßeninstandhaltungsunternehmen, etabliert – das Stožice-Projekt markiert nun seine bisher ambitionierteste Investition im Nachbarland.

Gigantisches Einkaufszentrum

Das geplante Einkaufszentrum beeindruckt durch seine Dimensionen: Auf einer Gesamtfläche von 200.000 Quadratmetern entstehen 103.000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit 200 bis 250 Geschäften sowie Gastronomie- und Dienstleistungsangeboten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 3.700 unterirdischen Parkplätzen, die für Ljubljana von entscheidender infrastruktureller Bedeutung sind.

Diese werden vor allem bei Großveranstaltungen im benachbarten Stadion und in der Halle Stožice dringend benötigt, um Verkehrschaos zu vermeiden – ein Punkt, auf dem die Stadtverantwortlichen besonders bestehen.

Obwohl der Kauf hohe Erwartungen weckte, befand sich das Projekt bislang in einer intensiven Vorbereitungsphase. Die Dokumentation wurde geprüft und zahlreiche Abstimmungen mit den städtischen Behörden durchgeführt. Nach Informationen von BiznisInfo.ba stehen die Vorbereitungen nun kurz vor dem Abschluss.

Investor und Stadtverwaltung Ljubljana finalisieren derzeit die letzten technischen und vertraglichen Details, was den Weg für den baldigen Baubeginn ebnen dürfte. Im Fokus stehen dabei die Fertigstellung der technischen Dokumentation, die Ausgestaltung der öffentlich-privaten Partnerschaft sowie die Lösung der Fragen rund um Parkplatz und Dachkonstruktion.

Wettlauf mit Emonika

Erste sichtbare Maßnahmen wurden bereits umgesetzt: Das Gelände wurde geräumt und eingezäunt, wodurch der jahrelange vernachlässigte Zustand des Areals beseitigt wurde. Auch Ljubljanas Bürgermeister Zoran Janković zeigte sich im vergangenen November optimistisch und kündigte an, dass das Gesamtprojekt innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein könnte – vorausgesetzt, der Investor erfüllt seine verbleibenden Verpflichtungen.

Für die Stadt stehen dabei drei Prioritäten im Vordergrund: die Fertigstellung der Dachkonstruktion, die Gestaltung des Parkplatzes und die Inbetriebnahme des Areals, das jahrelang ein städtebauliches Problem darstellte.

Ein wesentlicher Faktor für die Beschleunigung des Projekts ist das Konkurrenzvorhaben Emonika – ein großer urbaner Komplex, der im Zentrum Ljubljanas neben dem Bahn- und Busbahnhof entsteht und ebenfalls ein modernes Einkaufszentrum sowie Geschäfts- und Wohnbereiche umfassen wird. Branchenexperten schätzen, dass Emonika den Großteil der attraktiven Mieter und Kunden an sich ziehen könnte, falls Stožice nicht bis 2027/2028 fertiggestellt wird.

Dies würde die wirtschaftliche Rentabilität des Stožice-Projekts erheblich beeinträchtigen – ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen.

Sollten sich die aktuellen Ankündigungen bewahrheiten, könnte das Stožice-Projekt nach mehr als einem Jahrzehnt des Stillstands zu einer der bedeutendsten Investitionen im slowenischen Einzelhandelssektor avancieren – und gleichzeitig zu einem Vorzeigeprojekt bosnisch-herzegowinischen Kapitals in der Region werden.