Auf dieses Superfood schwören Novak Djokovic und seine Frau

Das Superfood, das Novak Djokovic und seine Frau Jelena lieben, ist reich an Kalzium, Eisen und Omega-3-Fettsäuren. Chia-Samen, einst unterschätzt, gewinnen in Österreich an Popularität. Entdecke die gesundheitlichen Vorteile und Empfehlungen zur Einnahme dieses kraftvollen Superfoods.

Chia-Samen, das Superfood, das Novak Djokovic und seine Frau Jelena regelmäßig konsumieren, stammen ursprünglich aus der präkolumbischen Gesellschaft. Das Wort „chia“ bedeutet in der Maya-Sprache „Kraft“, was auf die reiche Nährstoffzusammensetzung dieser Samen hinweist.

Gut für Aussehen der Haut

Maria Jose Crispin, medizinische Ernährungsberaterin in der Menorka-Klinik, betont den Reichtum an mehrfach ungesättigten Fettsäuren in Chia-Samen. „Das in Chia-Samen vorhandene Phytosterol ist Beta-Sitosterol und insgesamt helfen sie auch, das kardiovaskuläre Risiko weiter zu reduzieren“, sagt sie. Neben ihrem Reichtum an Kalzium, Eisen und Omega-3-Fettsäuren sind Chia-Samen auch ideal für die Gesundheit und das Aussehen unserer Haut und helfen ihr, sich zu regenerieren.

„Die Samen sind auch reich an Ballaststoffen und das hilft, den Cholesterinspiegel in der Ernährung zu senken und den Blutzuckerspiegel zu senken“, erklärt Dr. Crispin. Sie fügt hinzu, dass Chia-Samen reich an Antioxidantien sind, die freie Radikale, die in unserem Körper produziert werden, verhindern und Entzündungen reduzieren, aber auch das Altern und das Krebsrisiko verzögern.

Am besten nachts essen

„Es sollte auch erwähnt werden, dass Chia-Samen Mineralien wie Kalzium enthalten und für Menschen, die keine Milchprodukte konsumieren, eine alternative Kalziumquelle sein können“, sagt die medizinische Ernährungsberaterin. Sie betont auch die entzündungshemmende Wirkung des hohen Gehalts an Omega-3 in Chia-Samen auf die Haut, was Schuppenbildung, Dermatitis oder Juckreiz reduziert.

Trotz der vielen gesundheitlichen Vorteile rät Crispin, Chia-Samen nachts zu nehmen. „Es wird angenommen, dass während des Schlafens eine Auffüllung der Fettsäuren in den Membranen der Gehirnneuronen stattfindet. Dann braucht unser Gehirn Omega-3. Es gibt jedoch noch keine genauen wissenschaftlichen Beweise, die dies belegen“, betont sie.

Es gibt viele Möglichkeiten, Chia-Samen in unsere Ernährung aufzunehmen. Von Naturjoghurt, Obstschalen (wie Acai) oder sogar als „Dekoration“ in Salaten, Pürees oder Eintöpfen. Die Ernährungsberaterin empfiehlt jedoch nicht, Säfte oder Smoothies zu diesen Lebensmitteln hinzuzufügen, da sie dies als hohe Zuckerquelle betrachtet. Crispin betont die Wichtigkeit, diese Samen roh, hydratisiert (eingeweicht) oder dehydriert zu konsumieren. „Die Frage der Hydratation besteht darin, dass sie leichter zu konsumieren sind und reicher an Wasser sind, wenn sie aufquellen, aber selbst wenn wir sie nicht hydratisieren, passiert nichts, denn wenn wir essen, trinken wir Wasser und erfüllen bereits diese Funktion“, erklärt sie.