Auf Jugo: So verabschiedet sich RAF Camora von Halid Bešlić! (FOTO)

Die Nachricht vom Tod der Musiklegende Halid Bešlić hat weit über die Grenzen des Balkans hinaus Trauer ausgelöst – auch in Österreich. Selbst der Wiener Rapper RAF Camora, einer der bekanntesten Musiker des Landes, verabschiedete sich auf rührende Weise von der bosnischen Ikone.

Auf Instagram teilte RAF Camora ein Bild von Halid Bešlić und schrieb darunter schlicht, aber bewegend: „R.I.P. Legenda“. Im Hintergrund seines Posts läuft eines der bekanntesten Lieder Bešlićs – „Eh kad bi ti“ –, ein Klassiker, der Generationen berührt hat.

FOTO: Instagram/@raf_camora

Erinnerungen an Heimat

Die Geste zeigt, welch großen Einfluss Bešlićs Musik hatte – nicht nur im ehemaligen Jugoslawien, sondern auch in der Diaspora und in Österreich. Seine Lieder liefen auf Hochzeiten, Familienfeiern und in zahllosen Autos, wo sie Erinnerungen an Heimat und Sehnsucht wachriefen.

Mit seinem unverwechselbaren Stil, seiner warmen Stimme und ehrlichen Texten verband Halid Bešlić Menschen über Kulturen hinweg. Der emotionale Abschied von RAF Camora beweist: Diese Stimme hat nicht nur den Balkan geprägt – sie hat auch das Herz Wiens erreicht.