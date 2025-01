Auszahlung der Familienbeihilfe: Wann bekommt ihr das Geld aufs Konto?

In Österreich wird die Familien- bzw. Kinderbeihilfe in der Regel rund um den 6. jedes Monats ausgezahlt. Viele Österreicher fragen sich daher, wann sie mit der Zahlung im Jänner rechnen können. Wir haben die Antworten für euch.

Jeden Monat erhalten viele Familien in Österreich die Familienbeihilfe auf ihr Konto. Da die Auszahlung üblicherweise um den 6. des Monats erfolgt, fragen sich aktuell viele, wann die Auszahlung der Kinderbeihilfe im Jänner stattfindet. Besonders interessant: In diesem Jahr gibt es aufgrund einer Erhöhung von 4,6 Prozent mehr Geld. Wir haben beim Finanzministerium nachgefragt und erklären, wann das Geld im Jänner und in den kommenden Monaten voraussichtlich auf eurem Konto sein wird.

Laut dem Finanzministerium wird die Familienbeihilfe grundsätzlich am 5. jedes Monats von der Finanzverwaltung überwiesen. Die Zahlung sollte daher in der Regel am 6. auf dem Konto sein. Es gibt jedoch Ausnahmen: Samstage, Sonntage und Feiertage zählen nicht als Banktage, was zu Verzögerungen führen kann. Da das Ministerium keinen Einfluss auf die Buchungen der Banken hat, gibt es keine verbindliche Liste der genauen Auszahlungstermine.

Wann erfolgt die Auszahlung der Kinderbeihilfe?

Im Jänner kann das Ministerium allerdings schon einen konkreten Termin nennen. In diesem Jahr wird dies am Mittwoch, dem 8. Jänner 2025, erledigt, sodass die ersten Zahlungen voraussichtlich am 9. Jänner auf den Konten der Empfänger eintreffen.

Für die anderen Monate lässt sich der genaue Auszahlungstermin nicht mit Sicherheit vorhersagen. Es gibt jedoch eine grobe Orientierung, die auf den Informationen des Ministeriums basiert. In den Monaten Februar, März, Mai, Juni, August und November fällt der 6. auf einen Wochentag, sodass die Familienbeihilfe in diesen Monaten voraussichtlich ebenfalls am 6. überwiesen wird. Im Oktober wird die Auszahlung wohl am 7. stattfinden, während im April, Juli, September und Dezember die Zahlungen voraussichtlich am 8. auf den Konten der Familien sein dürften.

Im Jahr 2025 gibt es für Familien übrigens teils deutlich höhere Zahlungen. Weitere Details dazu findet ihr hier: Bis zu 1.140 Euro: Familien erhalten ab 2025 mehr Geld.

Auszahlungstermine (ohne Gewähr)

Jänner: ab 9.1

Februar: ab 6.2

März: ab 6.3

April: ab 8.4

Mai: ab 6.5

Juni: ab 6.6

Juli: ab 8.7

August: ab 6.8

September: ab 8.9

Oktober: ab 7.10

November: ab 6.11

Dezember: ab 8.12