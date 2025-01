WER HAT MICH GESEHEN? 76-Jährige seit Tagen vermisst

Die Wiener Polizei sucht die 76-jährige Jeannine M., die nach einem Spaziergang in Penzing verschwunden ist. Ihre Tochter bittet um Hilfe, um die Demenzkranke sicher zurückzubringen.

Die Wiener Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die 76-jährige Französin Jeannine M. ausfindig zu machen, die nach einem Spaziergang im Stadtteil Penzing vermisst wird. Die Seniorin leidet an einer beginnenden Demenzerkrankung, was ihre Orientierung erheblich beeinträchtigen könnte. Jeannine M.s Tochter bittet die Öffentlichkeit um Hilfe, um ihre Mutter wohlbehalten zurückzubringen.

Details zum Vermisstenfall

Jeannine M. ist 1,63 Meter groß und wiegt etwa 45 Kilogramm. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen burgunderfarbenen Hut, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und auffällig rot gerandete Brillen. Die 76-Jährige spricht ausschließlich Französisch. Zuletzt wurde sie am Nachmittag des 30. Dezember gegen 15:30 Uhr in Penzing gesehen, nachdem sie ihre Tochter besucht hatte, die in Wien für eine internationale Organisation tätig ist. Danach stieg sie in einen Bus Richtung Hütteldorf.

Bitte um Unterstützung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Informationen, die zur Auffindung von Jeannine M. führen könnten, werden von jeder Polizeidienststelle in Österreich entgegengenommen. Jede noch so kleine Spur könnte entscheidend sein, um die Demenzkranke sicher nach Hause zu bringen.

Die Landespolizeidirektion Wien betont, dass weiterhin alle Maßnahmen umgesetzt werden, um den Fall aufzuklären. Hinweise können rund um die Uhr unter +43 1 31310 oder 133 abgegeben werden.

