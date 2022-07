Auto erfasst Kinderwagen vor Spar: Baby (1) tot

Tragisches Schicksal in Österreich! Vor einer Spar-Filiale wurde einen Kinderwagen erfasst. Das einjährige Baby ist ums Leben gekommen.

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ schreibt, ereignete sich der schlimme Unfall am Dienstagvormittag vor einem Spar in Ellmau. Eine Autofahrerin verlor am Dienstag in der Früh aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto.

Dabei rammte das Auto in einen Kinderwagen, mit dem eine Mutter gerade vor dem Supermarkt spazieren ging.

Kinderwagerl gegen Regal geschoben

Das Auto der Lenkerin durchbrach die Scheiben und schob den Kinderwagen samt dem Baby gegen ein Regal. Beim Unfall wurde der Bub schwer verletzt, dass er sofort reanimiert werden musste.

Das Baby wurde umgehend in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät, denn das Baby erlag seinen schweren Verletzungen. Sowohl die Mutter, als auch die Lenkerin werden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen schon aufgenommen.