Autobahn wird zum Parkplatz – Tauernstrecke komplett dicht

Urlaubsstart im Stau-Chaos: Auf der A10 in Salzburg standen Fahrzeuge auf 25 Kilometern Länge, während auch Tirol im Reiseverkehr versank.

Die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg verwandelte sich am Samstag in einen gigantischen Parkplatz. Wie der ÖAMTC mitteilte, erstreckten sich die Fahrzeugkolonnen vom Knoten Salzburg bis zur Baustelle bei Golling über eine Distanz von etwa 25 Kilometern. Auch auf der parallel verlaufenden B159 kam der Verkehr zeitweise vollständig zum Erliegen.

Tiroler Stausituation

In Tirol zeichnete sich ein ähnliches Bild ab: Bereits in den frühen Morgenstunden registrierte der Automobilclub erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Brenner Autobahn (A13), wo zwischen dem Knoten Innsbruck und Nößlach immer wieder Stockungen auftraten.

Reisende mussten hier mit Verzögerungen von rund einer halben Stunde rechnen.

