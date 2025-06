4,5 Stunden Zeitverlust: Kilometerlanger Stau legt Verkehr lahm

Auf der A10 in Salzburg herrscht derzeit völliger Stillstand. Der Reiseverkehr zum Pfingstwochenende sorgt am Samstag für massive Behinderungen in südlicher Fahrtrichtung. Verkehrsteilnehmer müssen aktuell mit Verzögerungen von über viereinhalb Stunden rechnen.

Der Verkehrsservice meldet eine Stauausdehnung bis zur A9 und über die deutsche Grenze. Die Fahrzeugkolonne erstreckt sich laut ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler bereits auf eine Länge von etwa 40 Kilometern rund um den Knoten Salzburg.

In Tirol zeigt sich ein ähnliches Bild auf den Hauptverkehrsrouten. Besonders betroffen sind die Fernpass-Strecke (B179), das Gebiet um Innsbruck (A12/A13) sowie die Brenner Autobahn (A13). Zwischen dem Raum Innsbruck und dem Brenner müssen Reisende mit Verzögerungen von rund einer Stunde rechnen.

Weitere Verkehrslage

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) verzeichnen die Behörden ebenfalls dichten Kolonnenverkehr, allerdings blieben ausgedehnte Staus dort bislang aus.

Die Anrainergemeinden entlang der Tauernautobahn rechnen nun mit verstärktem Ausweichverkehr, wie die „Krone“ berichtet. „Wenn die Autofahrer aber bereits über die Bundesstraße kommen, kann man nichts machen“, erklärt der Bürgermeister von Kuchl, Thomas Freylinger.

„Der heutige Samstag wird der schlimmste Tag! Wir müssen das Wochenende irgendwie drüber bringen“, stellt er weiter klar.

