Doppelte Stau-Gefahr zu Pfingsten: Reisewelle trifft auf Konzertansturm

Staugefahr und Konzerttrubel: Das verlängerte Pfingstwochenende bringt volle Straßen in Österreich. Zwei Reisewellen und Großevents in Wien sorgen für besondere Verkehrsbelastungen.

Mit dem Start der Pfingstferien für 4,4 Millionen Schüler in Bayern und Baden-Württemberg am Samstag und dem zusätzlichen freien Tag in Österreich beginnt die Reisesaison in vollem Umfang. Traditionell nutzen viele Urlauber diese Zeit für Kurztrips ans Mittelmeer oder innerhalb Europas. Das beliebte „Tutto Gas“-Wochenende in Lignano wird erneut zahlreiche Besucher anlocken, während auch die Strände von Caorle und Jesolo mit hohem Besucherandrang rechnen.

Der ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) prognostiziert zwei Hauptreisewellen: Die erste setzt bereits am Freitagnachmittag ein, die zweite folgt am Samstagvormittag und dürfte bis in die Abendstunden anhalten. Zum Pfingstmontag wird der Rückreiseverkehr für weitere Verzögerungen sorgen.

Stauprognose Österreich

Laut Verkehrsexperten des ARBÖ sind besonders folgende Strecken betroffen: die A1 im Raum Salzburg und vor Walserberg, die A2 bei Graz, Wien und Arnoldstein, die A4 vor Nickelsdorf, die A7 in Linz, die A9 zwischen Übelbach und Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel und Spielfeld, die A10 im Bereich der Tunnelbaustellen Golling/Werfen, die A11 vor dem Karawankentunnel, die A12 vor Kiefersfelden, die A13 bei der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass, die A23 auf gesamter Länge sowie die B179 vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel.

Wiener Konzertevents

Parallel dazu finden in der Wiener Stadthalle zwei Großveranstaltungen statt. Am Freitag, 6. Juni, gastiert Billie Eilish mit ihrer „Hit Me Hard And Soft“-Tour, während am Sonntag, 8. Juni, Tate McRae im Rahmen ihrer „Miss Possessive Tour“ auftritt. Verkehrsteilnehmer müssen mit erhöhtem Aufkommen rund um die Hütteldorfer Straße, den Neubaugürtel, im Nibelungenviertel sowie auf der Felberstraße und Märzstraße rechnen.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten raten aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten direkt an der Stadthalle zur Nutzung der Märzparkgarage und Stadthallengarage. Alternativ empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – die Stadthalle ist optimal mit der U-Bahnlinie U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 sowie der Buslinie 48A erreichbar.