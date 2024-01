Autofahrer aufgepasst: Am Freitag wird der Ring gesperrt!

Verkehrsbehinderungen in Wien erwartet: Demo am Freitag beeinflusst den Ring.

Am Freitag, ist ab 17 Uhr aufgrund der Großdemo „Demokratie verteidigen“ mit Verkehrsbehinderungen auf dem Ring ab der Operngasse zu rechnen. Die Demonstration wird voraussichtlich bis in die späten Abend- beziehungsweise Nachtstunden andauern. Der ÖAMTC warnt vor möglichen Staus auf Ausweichstrecken, insbesondere auf der Zweierlinie, der Linken Wienzeile sowie rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz.

großräumig ausweichen

Die Experten des ÖAMTC raten dazu, großräumige Ausweichrouten über den Gürtel zu wählen oder auf die Nutzung der U-Bahnen umzusteigen, um mögliche Verkehrsprobleme zu umgehen.

Die Großdemonstration „Demokratie verteidigen“ zieht voraussichtlich eine Vielzahl von Teilnehmern an und wird den Verkehr in Teilen der Innenstadt erheblich beeinträchtigen. Autofahrer sowie alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, sollten sich auf mögliche Verzögerungen und Staus einstellen und alternative Verkehrsmittel in Betracht ziehen. Die Veranstalter und die Stadt Wien empfehlen eine frühzeitige Planung von Reiserouten und die Berücksichtigung von Umwegen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.