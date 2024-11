Autofahrer stundenlang wegen Tauben in Tiefgarage gefangen

In Stuttgart führte ein ungewöhnlicher Zwischenfall zu einem nächtlichen Einsatz der Feuerwehr. Eine große Menge Taubenkot verursachte in einer Tiefgarage einen Kurzschluss, der die Tore schloss und rund 200 Autofahrer für mehrere Stunden einsperrte.

In der Nacht ereignete sich in der Stadt ein bemerkenswerter Vorfall, als sich die Tore der Tiefgarage aufgrund eines elektrischen Defekts, verursacht durch den Taubenkot, schlossen. Ein Rauchmeldealarm, der normalerweise solche Vorfälle meldet, blieb aus, was die Situation verzögerte. Erst nach zwei Stunden wurde die Feuerwehr durch einen Anruf der Polizei alarmiert, wie eine Sprecherin der Feuerwehr gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte.

Befreiung in der Nacht

Die Feuerwehr erreichte um drei Uhr morgens den Einsatzort und arbeitete schnell daran, eines der verschlossenen Tore zu öffnen. Nach einer Stunde harter Arbeit konnten die eingeschlossenen Autofahrer schließlich die Garage verlassen. Ein Sprecher der Feuerwehr betonte, wie dankbar die Autofahrer den Einsatzkräften gegenüber waren. Die befreiten Personen begrüßten die Rettung lautstark und zeigten ihre Erleichterung.