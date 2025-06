Baba Vanga: Diese vier Sternzeichen haben übersinnliche Kräfte

Die berühmte bulgarische Wahrsagerin Baba Vanga, die als eine der bedeutendsten Seherinnen des 20. Jahrhunderts gilt, war überzeugt, dass vier Sternzeichen mit besonderen übersinnlichen Fähigkeiten gesegnet sind. Nach ihrer Überzeugung verfügen Menschen dieser Tierkreiszeichen über eine außergewöhnlich starke Intuition, können prophetische Träume erleben und besitzen ein natürliches Talent für Zukunftsvorhersagen. Bei vielen schlummern diese Gaben zwar noch, lassen sich aber leicht wecken und weiterentwickeln. Diese besonderen Fähigkeiten betrachtete Baba Vanga als ein Geschenk des Kosmos an ausgewählte Sternzeichen.

Dem Widder schrieb die Seherin eine besondere Visualisierungskraft zu. Während es oft den Anschein hat, als würde das Universum diesem hartnäckigen Sternzeichen einfach alles in den Schoß legen, steckt laut Baba Vanga tatsächlich eine spezielle Gabe dahinter: Widder müssen sich lediglich etwas wünschen und sich lebhaft vorstellen, was sie erreichen wollen – und solange es im Bereich des Möglichen liegt, wird es Wirklichkeit werden. Eine durchaus praktische Fähigkeit. Die Wahrsagerin empfahl Widdern, ihre Gabe häufiger uneigennützig für andere einzusetzen, denn dadurch würde ihre besondere Kraft nur noch stärker werden und positive Ergebnisse hervorbringen.

Besondere Jungfrauen

Bei den Jungfrauen sah Baba Vanga eine besondere Häufung einzigartiger, begabter Persönlichkeiten. Menschen dieses Zeichens verfügen über ein außerordentlich feines Gespür für ihre Mitmenschen, besitzen eine natürliche Empathie und wissen instinktiv, wie sie diese gezielt einsetzen können – weshalb es durchaus vorteilhaft sein kann, mindestens eine Jungfrau im Freundeskreis zu haben. Die Seherin hegte eine besondere Vorliebe für dieses Sternzeichen und war überzeugt, dass Jungfrauen sowohl psychisch als auch spirituell in perfekter Harmonie leben. Für sie waren Jungfrau und Perfektion praktisch Synonyme, da die pragmatische Jungfrau in allem, was sie anpackt, nach Vollkommenheit strebt.

Schützen wirken auf ihre Umgebung wie wahre Schutzengel – sie heilen mit Worten, bieten weise Ratschläge, deuten verwirrende Träume und können die Zukunft vorhersagen. Viele Schützen lesen in den Schicksalen anderer Menschen wie in einem offenen Buch. Das Besondere: Sie müssen nicht einmal bewusst an der Entwicklung ihrer Gabe arbeiten – bei ihnen ist diese Fähigkeit bereits seit der Kindheit stark ausgeprägt.

Zukunftsblickende Wassermänner

Über Wassermänner heißt es oft, sie seien ihrer Zeit voraus – wahre Menschen der Zukunft. Sie verfügen über eine bemerkenswerte Intuition und können mühelos kommende Ereignisse vorhersagen – manchmal durch reine Logik und Verstand, manchmal durch intuitive Eingebungen. Wassermänner erleben häufig prophetische Träume oder Visionen und finden sich nicht selten in Berufen wieder, die mit Heilung, Erfindungen oder dem Erschaffen neuer Welten zu tun haben.

Vielleicht schreiben sie fesselnde Science-Fiction oder entwickeln innovative Videospiele. Ihre Fähigkeit, mühelos in die Zukunft zu „blicken“ und sich vorzustellen, wie die Welt einmal aussehen könnte, bleibt für ihre Zeitgenossen oft ein Rätsel.