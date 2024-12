Badnji dan u Beču: Radno vreme prodavnica

Iako je praznik, mnoge prodavnice u Beču biće otvorene na Badnje veče, ali će raditi po skraćenom radnom vremenu. Zato je važno unapred isplanirati kupovinu kako biste sve na vreme pripremili za Božić i neradne dane koji dolaze.

Prema bečkoj uredbi o radnom vremenu, većina prodavnica i maloprodajnih objekata može raditi do 14:00 časova. Izuzetak su pijace sa slatkišima i prirodnim cvećem, koje će biti otvorene do 18:00 časova, dok će prodavci božićnih jelki na svom radnom mestu biti do 20 časova.

Radno vreme supermarketa i izuzeci

Neki supermarketi će za kupce svoja vrata otvoriti ranije, ali će raditi najkasnije do 13 časova. Prodavnice na prometnim mestima poput železničkih stanica i aerodroma mogu imati duže radno vreme zahvaljujući posebnim pravilima.

Gde još možete obaviti kupovinu?

Supermarketi iz lanca Billa, uključujući Billa Plus, biće otvoreni od 6:30 do 13 časova. Hofer i Lidl otvaraju svoja vrata u 7:00 i prestaju sa radom 13 časova. Ipak, pojedine Lidl prodavnice radiće po drugačijem rasporedu: filijala u ulici Felberstraße u Beču otvara se tek u 8:30, dok ona u Vösendorfu počinje s radom u 8:00. Penny i Spar grupa (Eurospar i Interspar) rade do 13 časova, s tim što vreme otvaranja zavisi od lokacije. Tačne informacije dostupne su na sajtu filijala.

Drogerijski lanci, uključujući Bipa, dm i Müller, takođe će raditi do 13 časova. Detalje o radnom vremenu možete pronaći na njihovim web sajtovima.

Svi veći tržni centri u Beču, kao što su Auhof Center, Westfield Donau Zentrum, Lugner City, Millennium City, Huma Eleven i SCS, rade do 13 časova. Međutim, pojedini restorani unutar ovih centara mogu imati drugačije radno vreme. Javni prevoz u Beču, uključujući metro, autobuse i tramvaje, funkcionisaće prema posebnom božićnom redu vožnje, čiji su detalji dostupni onlajn.