Fritule: So holst du dir den „Advent in Zagreb“ nach Hause!

Advent und Weihnachten sind in Kroatien eines der schönsten Feste, und jeder freut sich darauf, Glühwein oder heiße Schokolade am Christkindlmarkt zu trinken. Süße sowie salzige Leckereien dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Was zur Weihnachtszeit nicht fehlen darf, sind die kleinen süßen Teigbällchen namens Fritule. Aufgrund der Pandemie müssen viele auf die Weihnachtsstände in Zagreb verzichten. Doch Kosmo weiß, wie man sich das eigene „Advent in Zagreb“ zu Hause zaubern kann – und das in nur 20 Minuten.

Geheimtipp für alle Naschkatzen:

Fritule gibt es in Zagreb auch mit leckerer Schokoladensauce übergossen. Traditionell gehört zwar Staubzucker darauf, aber in der Adventszeit darf es durchaus ein wenig süßer sein. Immerhin kommt es auf die paar Kalorien auch nicht mehr an. Et voilà! Lasst es euch schmecken!

Neben einem Glühwein, den ihr euch kocht, haben wir das traditionelle Rezept aus Dalmatien. Ärmel hochkrempeln und ran an die Fritule!

Zutaten

1 Ei

250 g Mehl

200 g Joghurt

50 g Zucker

1 Zitrone (Abrieb)

1 Vanilleschote

2 EL Rum

1 TL Backpulver

Öl zum Frittieren

Puderzucker zum Bestauben

Lesen Sie auch: Tipps & Tricks: So bleiben Kuchen, Kipferl & Kekse länger frischKosmo hat Tipps und Tricks, wie eure Leckereien länger frisch bleiben.

Tipps & Tricks: So bleiben Kuchen, Kipferl & Kekse länger frischKosmo hat Tipps und Tricks, wie eure Leckereien länger frisch bleiben. Hanuma kocht: KaffeekekseFoodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Hanuma kocht: KaffeekekseFoodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Hanuma kocht „Gefüllte Schneebälle“ – Raffaello- und Kekskugeln mit FruchtkernFoodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Zubereitung

In einer Schüssel den Joghurt mit dem Ei, Zitronenabrieb, Vanille, Rum und Zucker verrühren. Das Mehl mit dem Backpulver darüber sieben und anschließend zu einem festen Teig vermengen. Bällchen in der Größe eines Teelöffels formen.

Anschließend gibt man die kleinen Teigbällchen in das heiße Öl. Das Frittieren der Fritule dauert etwa fünf Minuten. Das süße Gebäck könnt ihr aus dem Öl nehmen, sobald es goldbraun wird. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Puderzucker bestauben.