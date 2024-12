Hunderte Euro extra: Ab 2025 gibt es kein Homeoffice mehr!

Ab dem 1. Jänner 2025 wird der Begriff „Homeoffice“ offiziell durch „Telearbeit“ ersetzt. Diese Veränderung, die am 27. Juni vom Sozialausschuss beschlossen wurde, reagiert auf die Notwendigkeit flexiblerer Arbeitsbedingungen und erlaubt es Arbeitnehmern, nicht nur von zu Hause aus, sondern auch in Coworking-Spaces oder Cafés zu arbeiten.

Telearbeit ermöglicht die Erbringung von Arbeitsleistungen mithilfe von Kommunikationstechnologie, entweder im eigenen Zuhause oder an einem selbstgewählten Ort außerhalb des Unternehmens. Diese Erweiterung bringt entscheidende Vorteile mit sich: Arbeiten von zu Hause oder in einem nahegelegenen Coworking-Space ist auch auf dem Weg dorthin unfallversichert. Bei Orten wie Cafés oder Hotels erstreckt sich der Versicherungsschutz hingegen nur auf die Arbeit am jeweiligen Ort. Für rechtliche Klarheit müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schriftliche Vereinbarungen über die Arbeitsorte treffen.

Lesen Sie auch: Gelten Kurzparkzonen auch am 24. Dezember?Die ausgelassene Vorfreude auf das Fest lässt so manches Christkind vergessen, dass am 24. Dezember dieselben Kurzparkzonenregelungen wie an jedem anderen

Gelten Kurzparkzonen auch am 24. Dezember?Die ausgelassene Vorfreude auf das Fest lässt so manches Christkind vergessen, dass am 24. Dezember dieselben Kurzparkzonenregelungen wie an jedem anderen Neuerung im Straßenverkehr: Das solltest du jetzt wissen!Österreich führt neue Funktion für den digitalen Zulassungsschein ein: Fahrzeughalter können diesen nun teilen.

Neuerung im Straßenverkehr: Das solltest du jetzt wissen!Österreich führt neue Funktion für den digitalen Zulassungsschein ein: Fahrzeughalter können diesen nun teilen. Heiligabend in Wien: Das sind die Öffnungszeiten der GeschäfteAm Heiligen Abend in Wien sind viele Geschäfte geöffnet. Gute Planung ist für Last-Minute-Weihnachtseinkäufe ratsam.



Telearbeitspauschale

Neben der erhöhten Flexibilität profitieren Beschäftigte auch finanziell von der Umstellung: Sie können eine Telearbeitspauschale von bis zu 300 Euro pro Jahr erhalten. Arbeitgeber sind berechtigt, bis zu drei Euro pro Telearbeitstag und für maximal 100 Tage im Jahr zu gewähren. Überschreiten die Zahlungen diesen Höchstbetrag von 300 Euro, wird der zusätzliche Anteil als steuerpflichtiger Arbeitslohn behandelt.