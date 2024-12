So gelingt euch Truthahn mit Mlinci!

Ein Weihnachtsessen für Gläubige, die diesen Feiertag nach dem gregorianischen Kalender feiern, ist ohne einen saftigen Truthahn mit Mlinci kaum vorstellbar. Dieses Gericht erfordert Geduld und Hingabe, doch das Ergebnis ist ein reichhaltiges Geschmackserlebnis, das perfekt auf die festliche Tafel passt.

Schwierigkeit: • • • • •

Zubereitungszeit: Das Braten eines 4-kg-Truthahns dauert etwa 3,5 Stunden, plus 20 Minuten Ruhezeit nach dem Braten.

Zutaten für den Truthahn:

1 Truthahn (4 kg)

Butter oder eine Gewürzmischung zum Bestreichen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Zwiebel

Optional: Füllung (Würstchen, Hackfleisch, Kastanien, Trockenfrüchte, Semmelbrösel)

Brühe zum Übergießen

Zubereitung des Truthahns:

Vorbereitung vor dem Braten:

Würzen Sie das Fleisch und bestreichen Sie die Haut mit Butter oder einer Gewürzmischung. Wenn Sie eine Füllung verwenden, füllen Sie den Truthahn vorsichtig, um den Geschmack zu verbessern. Binden Sie die Beine zusammen, damit die Füllung an Ort und Stelle bleibt.

Braten:

Legen Sie den gewürzten Truthahn in eine Bratform. Heizen Sie den Ofen auf 210 °C vor. Fügen Sie 30 ml Wasser und eine Zwiebel in die Bratform, um den Geschmack zu intensivieren. Braten Sie den Truthahn zunächst 30 Minuten bei dieser Temperatur. Reduzieren Sie dann die Hitze auf 180 °C und braten Sie weitere 15-20 Minuten pro Kilogramm, bis das Fleisch zart ist.

Übergießen und Abdecken:

Gießen Sie den Truthahn während des Bratens regelmäßig mit Brühe und dem eigenen Bratensaft über. Wenn die Haut goldbraun wird, ist der Truthahn fertig. Nehmen Sie ihn aus dem Ofen und ritzen Sie das Fleisch leicht an, damit der Saft besser einzieht. Decken Sie den Truthahn anschließend mit Alufolie ab.

Ruhezeit:

Lassen Sie den Truthahn nach dem Braten etwa 20 Minuten ruhen, abgedeckt mit Folie, damit sich die Säfte gleichmäßig verteilen und das Fleisch beim Schneiden saftig bleibt. Nach der Ruhezeit servieren Sie den Truthahn mit Mlinci.

Zubereitung hausgemachter Mlinci

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden

Zutaten:

1 kg Weizenmehl (Typ 405)

2 Eier

Lauwarmes Wasser

1 TL Öl

Eine Prise Salz

Zubereitung der Mlinci:

Teig herstellen:

Kneten Sie alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig und lassen Sie diesen mindestens 30 Minuten ruhen.

Ausrollen und Backen:

Rollen Sie den Teig dünn aus (etwa 1 mm dick) und legen Sie ihn auf ein umgedrehtes, trockenes Backblech. Backen Sie ihn etwa 7 Minuten, bis er braune Flecken bekommt. Wickeln Sie die Mlinci anschließend in ein Tuch und lassen Sie sie abkühlen.

Vorbereitung zum Servieren:

Brechen Sie die Mlinci in größere Stücke und übergießen Sie sie mit kochendem Wasser. Lassen Sie sie 4 Minuten ziehen.

Finales Braten:

Gießen Sie das Wasser ab, erhitzen Sie das Fett aus der Bratform und vermengen Sie die Mlinci darin, bis sie das Fett aufgenommen haben. Nach Wunsch können Sie sie kurz im Ofen überbacken.

Für gekaufte Mlinci:

Schneiden Sie diese in Stücke, übergießen Sie sie mit gesalzenem, kochendem Wasser und lassen Sie sie 3-4 Minuten ziehen. Gießen Sie das Wasser ab und braten Sie die Mlinci anschließend in der Bratenflüssigkeit an.

