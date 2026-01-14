Balkan-Boom: Gehälter steigen 16 Prozent – warum es trotzdem nicht reicht

Bosnien und Herzegowina führt mit 16,2 Prozent Lohnplus die Region an, doch der Schein trügt – die Gehälter bleiben im internationalen Vergleich niedrig.

Lohnwachstum und Lebensstandard

Lohnwachstum bedeutet nicht zwangsläufig einen besseren Lebensstandard für die Bürger. Obwohl die Vorstellung verlockend ist, dass ein höheres Gehalt automatisch mehr Wohlstand bringt, differenzieren Wirtschaftsexperten stets zwischen Nominal- und Reallohn. Der tatsächliche Lebensstandard wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst – allen voran der Inflation, den durchschnittlichen Kosten des Warenkorbs sowie weiteren Aspekten wie verfügbarer Freizeit, Verschuldungsgrad oder der Qualität öffentlicher Dienstleistungen.

Regionale Spitzenreiter

Aktuellen Erhebungen zufolge verzeichnete Bosnien und Herzegowina im Oktober 2025 einen bemerkenswerten Anstieg der Gehälter um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereits in einer früheren Analyse hatte das Land mit einem Zuwachs von 15 Prozent die Spitzenposition inne. Auf dem zweiten Platz folgt laut jüngsten Daten Belarus mit einem Lohnplus von 15,95 Prozent. Dahinter reihen sich weitere Balkanstaaten ein: Serbien mit 12,3 Prozent, Kroatien mit 9,7 Prozent und Nordmazedonien mit neun Prozent.

Bemerkenswert ist, dass die Gehälter in Bosnien und Herzegowina sowie in der gesamten Region im internationalen Vergleich nach wie vor auf niedrigem Niveau liegen – was die überdurchschnittlichen Wachstumsraten in Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Kroatien und Slowenien erklärt.

Mindestlohn-Entwicklung

In beiden Entitäten Bosnien und Herzegowinas wurde der Mindestlohn Anfang 2025 angehoben, weitere Erhöhungen stehen bereits in Aussicht. Zum Vergleich: Saudi-Arabien bildet das Schlusslicht in der Aufstellung von Trading Economics und ist das einzige Land mit einem negativen Lohnwachstum.

Paradoxerweise ist gerade dieses Land für sein hohes Gehaltsniveau bekannt.