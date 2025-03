Balkan-Grill meets E-Power: Sebiha Zečić testet den neuen Skoda Elroq

ŠKODA ELROQ. Wie gut ist der neue E-SUV wirkllich? Gastronomin Sebiha Zečić hat für uns den Test gemacht…

Sebiha Zečić ist eine der bekanntesten Gastronominnen aus unserer Community. Ihr Kultrestaurant „Marengo“, bekannt für die besten Balkan-Grillplatten, ist nun nicht mehr nur in Wien-Meidling, sondern auch im fernen Dubai vertreten…

Auch punkto Autos ist Sebihas Blick Richtung Zukunft gerichtet. Als wir ihr anbieten, den nagelneuen und vollelektrischen Skoda Elroq zu testen, zögert sie nicht lange: „Ich überlege schon lange, auf ein E-Suv umzusteigen. Der Mensch muss mit der Zeit gehen“.

In 28 Minuten auf 80%



Der neue Elroq, den wir in der Version mit 286 PS testen, geht nicht nur mit der Zeit, sondern setzt dabei auch neue Maßstäbe – vor allem in punkto Leistung, Ladung (von 10 auf 80% in 28 Minuten) und Reichweite (560 km). „560 km? Genauso viel trennt Wien und meine alte Heimatstadt Sanski Most in Bosnien“, kommentiert Sebiha und lächelt dabei…

Voll elektrisch bis nach Bosnien 1 von 7

Was ihr vor allem gefällt, ist das Design. Den Elroq schmückt ein markanter Look, der vor allem durch die neuen, flachen LED-Tagfahrleuchten und das in glänzendem Schwarz ausfgeführte Tech-Deck-Face bestimmtwird. Das neue Markengesicht bewährt sich nicht nur optisch: Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cW 0,26 ist der Elroq äußerst aerodynamisch, wodurch der Energieverbrauch speziell bei höheren Geschwindigkeiten moderat bleibt.

„Breite Reifen & starke Hüften“



Hochwertig verarbeitet ist auch der Innenraum, der aus erneuerbaren Materialen stammt. Während der Fahrt blickt Sebiha auf das Head-up-Display mit Augmented Reality, das vor allem für die animierten Anzeigen der Navigationsanweisungen nützlich ist.

„Er liegt gut auf der Straße mit seinen breiten Reifen und den starken Hüften“, sagt Sebiha nach den ersten Kurven. Da es an diesem Februartag Minusgrade hat, freundet sich Sebiha schnell mit der Sitzheizung und dem beheizbaren Lederlenkrad an.

In der Austattungsvariante 85 verfügt der Elroq nicht nur über diese Vorzüge, sondern auch über

Parksensoren vorn und hinten, die automatische Klimaanlage mit 2-Zonen-Regelungen, automatische Distanzregelung und den Travel-Assistent. Was will man mehr?

