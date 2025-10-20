Vom Restaurantbetrieb ins Krankenhaus: Sängerin Branka Sovrlic erlebte nach dem Verzehr uneingeweichter Chia-Samen schmerzhafte Komplikationen.

Prominente Sängerin im Krankenhaus

Branka Sovrlic musste nach dem unachtsamen Verzehr von Chia-Samen medizinisch behandelt werden. Die bekannte Sängerin, die selbst ein Restaurant betreibt und leidenschaftlich gerne kocht, hatte die Samen ohne vorherige Einweichzeit konsumiert, was zu erheblichen Bauchbeschwerden führte.

„Ich empfehle jedem, sich an die Gerichte unserer Großmütter zu halten und nicht ständig kulinarische Neuerfindungen auszuprobieren“, warnt Sovrlic nach ihrem Krankenhausaufenthalt. Die nicht eingeweichten Samen hätten sich an ihrer Darmwand festgesetzt und schmerzhafte Komplikationen verursacht. Von dieser Zubereitungsart rät die Künstlerin nun eindringlich ab.

Privates Leben

Die als wohlhabend geltende Musikerin besitzt mehrere Luxusimmobilien und führt seit Jahren eine glückliche Ehe. Über ihre Beziehung verrät sie: „Wir sind seit den Anfängen meiner Karriere ein Paar. Unser Leben teilt sich in Privates und Berufliches.“

Früher hieß es oft, ich würde nur wegen meines Mannes gelobt werden, und es dauerte lange, bis ich mich als selbständige Künstlerin etablieren konnte. Trotz unserer Unterschiedlichkeit haben wir zueinandergefunden. Das Wichtigste ist gegenseitiges Verständnis.

Wenn jemand einen Fehler macht, wird er ihn korrigieren.