Balkan-Star enthüllt: „Dank Arabella Kiesbauer spreche ich Deutsch!“

In der neuen ARTE-Dokumentation „Roadtrip durch das echte Bulgarien: Euro, Trachten und Azis“ zeigt sich der bulgarische Popstar Azis einmal mehr als facettenreiche Persönlichkeit – doch diesmal überrascht er das Publikum mit fließenden Deutschkenntnissen. In einem humorvollen Moment erklärt die Ikone des Balkan-Pops, wem er seine Liebe zur deutschen Sprache zu verdanken hat: der österreichischen Moderatorin Arabella Kiesbauer.

„Jeden Tag habe ich mit Arabella gesprochen – falls ihr euch also fragt, warum Azis Deutsch spricht: Diese Frau ist schuld daran.“, erzählt Azis lachend in der Doku.

Er erinnert sich dabei an die 1990er-Jahre, als Arabella Kiesbauer mit ihrer Talkshow „Arabella“ im deutschsprachigen Raum Kultstatus erreichte: „Sie hatte eine Sendung auf ProSieben: Ja, und jeden Tag habe ich Arabella geschaut. Jeden Tag! Ich habe mit ihr gesprochen.“

Mit seinem charmanten Geständnis sorgt Azis nicht nur für Lacher, sondern auch für einen nostalgischen Moment. Für viele in Südosteuropa war Arabella Kiesbauer damals ein vertrautes Gesicht aus dem deutschen Fernsehen – und für Azis offenbar die Frau, die seine Leidenschaft für die deutsche Sprache entfacht hat.

So verbindet die österreichische Talkshow-Legende und der exzentrische Popstar auf unerwartete Weise ein gemeinsamer Nenner: die Macht des Fernsehens, Grenzen – und Sprachen – zu überwinden.