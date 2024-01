Balkan Stories: Eine Legende hat Geburtstag

Am 1. Jänner feiert DIE jugoslawische Band Geburtstag: Bijelo Dugme gab vor genau 50 Jahren ihr erstes Konzert in Sarajevo. Heute begeistert Bijelo Dugme die dritte Generation Fans – auch wenn es die Band seit 1989 nicht mehr gibt. Eine Annäherung an ein jugoslawisches Phänomen.

Mit manchen Worten sollte man zurückhaltend sein. „Legende ist eines dieser Worte“, sagt Vagabondi, einer von Albaniens bekanntesten Hip Hop Stars. „Davon gibt’s nur ein paar. Bijelo Dugme ist eine davon. Das ist eine Legende.“ Vaga nennen ihn seine Fans.

(FOTO: Balkan Stories) Vagabondi und seine Hündin Lucia in Tirana

Das kommt aus dem Mund eines Künstlers, der als Jugendlicher in Durres in den 1970-ern eine Haftstrafe riskierte, um Bijelo Dugme im Radio zu hören. Ausländisches Radio war streng verboten in Enver Hoxhas Albanien. Und als junger Mann setzte er sein Leben aufs Spiel, um den Traum zu verwirklichen, den ihm Bijelo Dugme gegeben hatte: Sänger zu werden. (Mehr über seine unglaubliche Geschichte erfahrt ihr HIER.)

Vagas Geschichte ist für Außenstehende schwer zu fassen. Das gilt für vieles, was mit Bijelo Dugme zu tun hat.

Eine Band der Superlative

Auch mit kritischer Distanz kann man die Band nur als eine der Superlative beschreiben. Kommerziell erfolgreicher war keine Rockband im ehemaligen Jugoslawien.

Für die Formation von Goran Bregović, Željko Bebek, Ipe Ivandić, Vlado Pravdić und Jadranko Stanković erfand das Label Jugoton, heute Croatia Records, die Kategorie „Diamantene Schallplatte.“ Für die Goldene hatte Bijelo Dugme längst den Rahmen gesprengt.

1977 stellte die Band den Rekord für das meistbesuchte Konzert in der jugoslawischen Musikgeschichte auf: In die Hajdučka česma in Beograd kamen 100.000 Zuhörer.

Der Rekord hielt bis 2005.

In diesem Jahr verkaufte eine Band 250.000 Tickets für ein Konzert im Hipodrom in Beograd.

Sie hieß Bijelo Dugme.

16 Jahre nach der Auflösung war sie auf eine Revival-Tour gegangen, die alle drei Leadsänger vereinte, die Bijelo Dugme im Lauf ihrer Geschichte hatte: Željko Bebek, Tifa und Alen Islamović.

2005 war der Gig im Beograder Hipodrom Weltrekord für ein Bezahl-Konzert. Größer war eine Handvoll von Gratisfreiluftkonzerten gewesen.

Streng genommen hält der Rekord bis heute. Bijelo Dugme muss ihn sich mit Indio Solaris und Vasco Rossi teilen, die jeweils 2017 ähnlich große Zuschauermassen in Buenos Aires und in Modena anzogen.

Wirklich begreifbar wird der Rekord im Hipodrom, wenn man die Einwohnerzahl des ehemaligen Jugoslawien etwas mit der von Italien oder von Argentinien vergleicht.

