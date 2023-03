Balkanland führt Rauchverbot ein: Strafen bis zu 8.500 Euro

Das Gesetz zum Rauchverbot in geschlossenen Räumen könnte in Serbien definitiv in Kraft treten, und wer seine Bestimmungen missachtet, könnte Strafe von bis zu 8.500 Euro zahlen.

Die serbische Gesundheitsministerin Danica Grujicic wies darauf hin, dass das Gesetz über das Rauchverbot in geschlossenen Räumen fertiggestellt sei und darauf warte, mit anderen Gesetzen harmonisiert zu werden, und betonte, dass es wichtig sei, dass die Strafpolitik gut umgesetzt werde.

„Was wichtig ist, ist die Strafpolitik, die gut umgesetzt werden muss, d.h. Inspektionen müssen Kontrollen durchführen. Denn wenn wir jemanden, dessen Bar sonst voll mit Gästen ist, wegen Rauchverbotsverletzung mit 42 Euro bestrafen, dann werden wir nichts erreichen. Aber wenn der Besitzer 8.500 Euro Strafe zahlen muss, denke ich, dass er darüber nachdenken wird, ob er es wiederholt“, betonte Ministerin Grujicic.

➤ Grujicic bemerkte, dass das Rauchverbot in allen geschlossenen Räumen nicht nur von ihr abhänge, und erklärte, dass jedes Gesetz von allen Ministerien überprüft werde und dass „manchmal jemand irgendwelche Einwände hat und manchmal nicht“.

„Ich denke, dass wir uns als Land und als Volk wirklich nicht um das Rauchen in Innenräumen streiten müssen, nur weil es für Raucher ein großes Vergnügen ist, auf das sie nicht verzichten wollen. Es gibt ja Decken, Heizung und die Terrassen sind im Sommer überall geöffnet, also rauchen Sie dort, so viel Sie wollen. Ganz zu schweigen davon, dass wir an Lungenkrebs denken sollten, der in Serbien auf dem Vormarsch ist, denn es ist erwiesen, dass 95 Prozent der Patienten, die an diesem Tumor leiden, Raucher sind oder viele Jahre Raucher waren“, fügte Grujicic hinzu und erklärte, dass E-Zigaretten nicht weniger gefährlich seien als gewöhnliche und dass sie ihren Import „schon morgen“ verbieten würde.