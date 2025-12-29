Balkansängerin zeigt erstmals Baby – Bedeutung des Namens enthüllt

Aleksandra Prijovic zeigte erstmals ihre neugeborene Tochter Aria in einem emotionalen Familienbild auf Instagram. Die Sängerin posierte gemeinsam mit Ehemann Filip Zivojinovic, Sohn Aleksandar und der am 3. September zur Welt gekommenen Tochter.

Mit liebevollen Worten blickte sie auf ihre Beziehung zurück: „Vor 10 Jahren haben wir als zwei begonnen. Heute sind wir zu viert. Danke für die 10 schönsten Jahre.“

Der Name Aria, den das Paar für ihre Tochter wählte, trägt mehrere Bedeutungen. Im persischen Sprachraum und in Indien steht er für „edel“, „ehrenhaft“ oder „rein“. In Italien wird Aria als „Strahl“ übersetzt. Die Namenswahl scheint bewusst getroffen – nicht nur ist er international verständlich, sondern beginnt wie der Name des Bruders Aleksandar mit dem Buchstaben A. Zudem bedeutet Aria auch „Klang“ – eine passende Wahl für die Tochter zweier Musiker.

Bühnencomeback geplant

Bei einem kürzlichen Auftritt beim Konzert von Sasa Kovacevic verriet Prijovic, dass sie zu Silvester erstmals nach der Geburt wieder auf der Bühne stehen wird. „Ich habe das Publikum und die Auftritte vermisst. Der 31. und 1. werden die erste Trennung von meiner Tochter Aria sein, aber ich werde sofort zurückkehren“, erklärte sie gegenüber „Blic“. Die Sängerin betonte, dass ihr Sohn Aleksandar sich bereits liebevoll um seine kleine Schwester kümmere.

Auch während der Schwangerschaft sei sie kreativ geblieben: „Ich war auch während der Schwangerschaft im Studio, ich bereite ständig etwas vor.“

Mit diesem Instagram-Post präsentierte die beliebte Musikerin ihre Tochter zum ersten Mal der Öffentlichkeit.