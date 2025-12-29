Nach Gottschalks Rückzug – So hoch ist sein Millionen-Vermögen

**Nach einem halben Jahrhundert im Rampenlicht zieht sich TV-Legende Thomas Gottschalk zurück. Der 75-jährige Entertainer hinterlässt nicht nur Spuren im Fernsehen, sondern auch ein beachtliches Vermögen.**

Mit 75 Jahren hat sich der renommierte Moderator Thomas Gottschalk kürzlich von der Fernsehbühne verabschiedet. Seine Karriere wurde maßgeblich durch die Sendung „Wetten, dass..?“ geprägt, die er bereits in den 1990er Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelte. Auf seinem berühmten Sofa nahmen internationale Filmstars, Modeikonen und Musikgrößen Platz.

Nach einem halben Jahrhundert im Rampenlicht hat Gottschalk nun seinen Abschied vollzogen. „Mit 75 ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück“, begründete er seine Entscheidung. Neben dieser Ankündigung wurde auch seine Krebserkrankung öffentlich. Dennoch kann der Entertainer auf eine eindrucksvolle Medienkarriere zurückblicken.

Millionen-Honorare

Seine jahrzehntelange Präsenz im deutschen Fernsehen spiegelt sich auch in seinem finanziellen Erfolg wider. Für seine Moderation erhielt Gottschalk beachtliche Honorare. Pro Ausgabe von „Wetten, dass..?“ soll er 100.000 Euro verdient haben.

Bei insgesamt 150 moderierten Folgen summiert sich dies allein durch diese Sendung auf Einnahmen von 15 Millionen Euro. Seine Jurytätigkeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ brachte ihm angeblich 125.000 Euro ein. Der in Bamberg geborene Entertainer war zudem als Radiomoderator tätig.

Vermögen & Immobilien

Seine Einnahmequellen erstrecken sich auch auf Werbepartnerschaften, Buchveröffentlichungen und verschiedene Investitionen. 2015 veröffentlichte er seine Autobiografie „Herbstblond“. Allein im Jahr 2025 soll der Moderator Einkünfte von fünf Millionen Euro erzielt haben.

Sein aktuelles Gesamtvermögen wird auf etwa 90 Millionen Euro geschätzt. Dieses Kapital ist unter anderem in mehreren Immobilien angelegt, darunter ein Anwesen in Bayern.

Ob sich Gottschalk tatsächlich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wird, bleibt abzuwarten.