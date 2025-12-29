E-Auto-Revolution: Wie ein China-Konzern Musk in die Knie zwingt

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD steht kurz davor, im kommenden Jahr die globale Marktführerschaft im Bereich der Elektromobilität zu übernehmen. Nach aktuellen Absatzzahlen hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen bis November dieses Jahres bereits 2,07 Millionen vollelektrische Fahrzeuge verkauft.

Die vorliegenden Verkaufsstatistiken deuten darauf hin, dass der chinesische Konzern den bisherigen Branchenprimus Tesla deutlich hinter sich lassen wird.

Der amerikanische Elektroautopionier, der lange Zeit als unangefochtener Marktführer galt, muss sich offenbar auf eine neue Rolle in der globalen Rangordnung der E-Fahrzeughersteller einstellen.

