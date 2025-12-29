KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Machtwechsel

E-Auto-Revolution: Wie ein China-Konzern Musk in die Knie zwingt

E-Auto-Revolution: Wie ein China-Konzern Musk in die Knie zwingt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit | 29. Dezember 2025

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD steht kurz davor, im kommenden Jahr die globale Marktführerschaft im Bereich der Elektromobilität zu übernehmen. Nach aktuellen Absatzzahlen hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen bis November dieses Jahres bereits 2,07 Millionen vollelektrische Fahrzeuge verkauft.

Die vorliegenden Verkaufsstatistiken deuten darauf hin, dass der chinesische Konzern den bisherigen Branchenprimus Tesla deutlich hinter sich lassen wird.

Der amerikanische Elektroautopionier, der lange Zeit als unangefochtener Marktführer galt, muss sich offenbar auf eine neue Rolle in der globalen Rangordnung der E-Fahrzeughersteller einstellen.

⇢ Während Europa um Verbrenner streitet, konzentriert sich China auf die nächste Technologie

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Horoskop
Karriere-Boost: Dieses Sternzeichen greift jetzt nach den Sternen
| Verkehrschaos
Silvester-Chaos: Diese Städte werden komplett dicht gemacht
| Brauchtum
Zwischen den Welten: Warum die Wäsche an Silvester zum Unglücksbringer wird
| Jugendbande
„Aus Langeweile“: Jugendliche verwüsten Wiener Taxis mit Nothämmern
| Personalstrategie
Bier statt Vorstellungsgespräch: So entschied Jobs über Apple-Karrieren
MEHR AKTUELLE NEWS