Bank-Chaos in Österreich: Kunden können kein Geld abheben!

Am Dienstag erlebte die Erste Bank in Österreich einen massiven Ausfall des Online-Banking-Systems. Die beliebte App „George“ war ab 10 Uhr nicht mehr funktionstüchtig, was Millionen Kunden betroffen hat. Auch an den Schaltern war keine Bargeldversorgung möglich, was für viele zu erheblichen Unannehmlichkeiten führte. Derzeit wird ein technisches Problem als Ursache vermutet.

Betroffen waren schätzungsweise zwei Millionen Kunden, die ihre Bankgeschäfte aufgrund des Ausfalls nicht online abwickeln konnten. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Hardware-Problem, das das System lahmgelegt hat. Ein Leser berichtete, dass am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in einer Wiener Filiale der Bank plötzlich nichts mehr funktionierte. Zahlungen sowie Geldabhebungen waren ebenfalls nicht möglich.

Hoffnung auf baldige Lösung

Für die betroffenen Banken und deren Kunden ist es entscheidend, schnell Lösungen zu finden, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Erste Bank hat die Problematik anerkannt und arbeitet intensiv an einer raschen Wiederherstellung der Systeme, um die üblichen Bankdienstleistungen schnellstmöglich wieder verfügbar zu machen.