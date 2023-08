„Barbie 2“: Kommt jetzt doch bald eine Fortsetzung?

Nach dem enormen Erfolg des „Barbie“-Films, das von Regisseurin Greta Gerwig inszeniert wurde, werden nun die ersten Schritte für eine Fortsetzung in die Wege geleitet. Details stehen noch aus, jedoch wurde das Filmteam bereits kontaktiert.

Greta Gerwigs „Barbie“-Film hat alle Erwartungen übertroffen. Mit einem sensationellen Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar und einem wahren Barbiefieber, das die Welt in Pink tauchte, hat der Filmregisseurin einen unvergleichbaren Hype im Internet beschert.

Eine Fortsetzung des erfolgreichen Films wird derzeit überlegt. Laut der britischen Zeitung „The Sun“ wurden Mitarbeiter des „Barbie“-Films kontaktiert, um über die Möglichkeit der Fortsetzung zu sprechen. Eine Rundmail wurde an das gesamte Team verschickt. Genauere Einzelheiten wie Drehbeginn und Handlung des Sequels stehen noch nicht fest und müssen noch festgelegt werden.

Greta Gerwigs emotionale Achterbahnfahrt

Greta Gerwig hatte bereits bei „People“ erklärt, dass ihr Film „die Einführung einer Welt und einer Reihe von verschiedenen Barbie-Filmen“ sei. Offensichtlich hatte sie bereits vor dem ersten Erfolg große Pläne mit ihrer Barbie-Welt. Doch gleichzeitig räumt sie ein, dass sie nach Abschluss eines jeden Projekts eine kreative Leere verspürt. „Am Ende eines jeden Films fühle ich mich so, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und als hätte ich alles getan, was ich jemals tun wollte. Ich will niemandes Traum zunichtemachen, aber ich selbst bin im Moment völlig am Nullpunkt“, so Gerwig in einem Interview mit der „New York Times“.

Ein weltweites Phänomen: Die Barbie-Manie

Trotz aller vorherigen Bedenken scheint Gerwigs kreative Energie nicht lange auf sich warten zu lassen, was sicherlich auch dem enormen Erfolg des „Barbie“-Films geschuldet ist. „Es ist wunderbar, herumzulaufen und Menschen überall in Pink zu sehen. In meinen kühnsten Träumen hätte ich das nicht für möglich gehalten“, äußert sich Gerwig begeistert über den Erfolg ihres Films. Es bleibt abzuwarten, welche überraschenden Wendungen die mögliche Fortsetzung bringen wird.