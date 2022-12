Barfüßiger Junge (3) aus Armenviertel hat zu Silvester nur einen Wunsch (VIDEO)

Der dreijährige Emir aus der Roma-Siedlung bei Sarajevo (Bosnien und Herzegowina), der bis vor einem Monat leicht bekleidet und barfuß in der Kälte umherlief, bekam Kleider und Schuhe, aber er lebt mit seiner Familie noch immer unter sehr harten Bedingungen.

Mit seiner Mutter und seinem Bruder lebt Emir in einem Lager in Rakovica – der Vater verließ sie, als sie noch Babys waren. Das Lager teilte den Balkanmedien mit, dass Emir nicht genug zu Essen habe und dass er dies am dringendsten brauche.

Mit Hilfe vieler guter Menschen bekam der Junge Winterkleidung, damit er nicht mehr barfuß läuft.

Im neuen Jahr wünschte sich Emir jedoch neben dem Essen ein Handy, wie die meisten Kinder im Camp.

Lebensbedingungen unmenschlich

Die Bedingungen im Lager sind sehr schlecht, und wie die Medien berichten, haben die Menschen des Aufnahmezentrums nicht einmal Strom, sodass sie neben der Lebensmittelknappheit auch keinen Platz zum Baden haben. Alle versuchen sich beim Holz zu wärmen, aber es wärmt sie kaum.

Das kurze Video des dreijährigen Jungen Emir hatte den gesamten Balkan auf die Beine gebracht, denn die Geschichte hinter seinen traurigen Augen ist noch schmerzhafter, als es auf den ersten Blick scheint.

Als das Journalistenteam die Roma-Siedlung in Rakovica bei Sarajevo besuchte, zeichneten sie die Lebensbedingungen auf, mit welchen diese Menschen kämpfen. Barfüßige Kinder, ohne Strom und Wasser, ohne Essen, Brennholz, Kleidung und Schuhe – völlig sich selbst überlassen. Dieses Lager ist voll mit armen Kindern, die keine grundlegenden Mittel zum Leben haben. Viele von ihnen verbringen den Winter ohne angemessene Kleidung und Schuhe.