Baumeister Lugner steigt für Wrestling-Star „Yugo“ in den Ring (VIDEO)

Ein unerwartetes Spektakel in der Lugner City hat die Wiener Einkaufswelt in Aufruhr versetzt. Richard Lugner, der berühmte Baumeister und Namensgeber des Einkaufszentrums, hat sich in ein hitziges Wortgefecht mit dem Wrestling-Star Michael Kovac verwickelt. Der Vorfall ereignete sich im Vorfeld der Lugner City Wrestling Trophy, die am Samstag, den 9. März, um 20 Uhr stattfinden wird.

Die Pressekonferenz zur bevorstehenden Wrestling Trophy in der Lugner City lieferte bereits einen Vorgeschmack auf die Spannungen, die im Ring erwartet werden. Das Wortgefecht zwischen dem Catch-Veteranen Michael Kovac und seinem Gegner „Yugo“ Mirko Panic erreichte schnell seinen Höhepunkt.

Lugner mischt sich ein

In die hitzige Debatte mischte sich Richard Lugner ein und mahnte die Streithähne zur Mäßigung. „Machen Sie sich das bitte am Samstag aus!“, intervenierte der 91-jährige Baumeister. Doch Kovac ließ sich nicht beruhigen. Er entgegnete nicht nur seinem Gegner, sondern auch Lugner, dass die Lugner City „sowieso ein Kakerlaken-Loch“ sei.

„Sie können gehen“

Dieser verbale Angriff brachte Lugner zum Überkochen. Er ergriff ein Glas Wasser und überschüttete den vorlauten Wrestler. „Sie können gehen“, erklärte Lugner und ließ Kovac von der Security des Einkaufszentrums hinausführen.

Trotz der aufgeheizten Stimmung bleibt die Vorfreude auf die Lugner City Wrestling Trophy ungebrochen. Bereits am Nachmittag des Events werden Interviews mit den Wrestlern (ab 14 Uhr) und ein Showtraining (ab 16 Uhr) angeboten. Die letzten Tickets können direkt in der Lugner City ab 14 Uhr gekauft werden oder wie gewohnt bei Ö-Ticket, Mediamarkt, Libro und in den Trafiken.

Die Begegnung zwischen Kovac und Panic verspricht, ein Höhepunkt des Abends zu werden, nicht zuletzt wegen des vorausgegangenen Wortgefechts. Doch eines ist sicher: Richard Lugner wird nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Ordnungshüter im Ring präsent sein.