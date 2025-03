Baumrettung mit Applaus: Katze überschätzt Kletterkünste

„`html

Eine Katze überschätzt in Wilhering in Oberösterreich ihre Kletterkünste und landet in zehn Metern Höhe. Die Feuerwehr rettet sie gekonnt mit Applaus der Passanten.

Ungewöhnlicher Einsatz

Am Sonntag erlebte die Feuerwehr in Wilhering einen ungewöhnlichen Einsatz, als eine Katze in etwa zehn Metern Höhe in einem Baum festsaß, nachdem sie ihre Kletterfähigkeiten überschätzt hatte.

Die Feuerwehr Schönering wurde zur Rettung des Tieres gerufen. Dank der Teleskopmastbühne der Feuerwehr Alkoven konnten die Einsatzkräfte die Katze problemlos erreichen.

⇢ Feuer-Hölle in Raxgebiet: 340 Feuerwehrleute im Dauereinsatz



Das Tier selbst blieb gelassen und ließ sich ohne Widerstand vom Baum retten. Die umstehenden Passanten, die das Geschehen verfolgten, belohnten die Retter mit Applaus.

„`