Baustellendieb bringt gestohlene Ware nach Bosnien und Herzegowina

Die Polizei konnte fünf Einbruchsdiebstähle auf Baustellen in der Steiermark klären. Der mutmaßliche Täter wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen.

Ein 30-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung soll für rund fünf Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich und Steiermark verantwortlich sein. Der Mann soll selbst auf den Baustellen tätig gewesen sein. Dadurch kannte er sich wohlmöglich gut aus. Seine Aufmerksamkeit bei den Diebstählen richtete der 30-Jährige vorwiegend auf Baugeräte wie Hydrohammer und Rüttelmaschinen. Zum Abtransport des Diebesgutes verwendete der Verdächtige die von ihm benutzten Firmentransporter.

Abtransport nach Bosnien und Herzegowina

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die gestohlenen Gegenstände vorwiegend nach Bosnien und Herzegowina gebracht worden sind. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse in Graz-Umgebung an. Beamte stellten dabei zahlreiches weiteres Diebesgut sicher. Daher können weitere Tatorte nicht ausgeschlossen werden.

Vorbestraft

Der 30-Jährige ist zum vorgeworfenem Sachverhalt teilweise geständig. Zudem weist er bereits einschlägige Verurteilungen zu Vermögensdelikten auf. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.

Quelle: LPD Steiermark