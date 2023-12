Bei diesen Grenzübergängen könnt ihr Staus vermeiden

Die bevorstehende Weihnachtszeit lockt viele Reisende auf den Balkan, um die Feiertage in einer festlichen Atmosphäre zu verbringen. Doch gerade die Grenzübergänge können die Vorfreude schnell trüben, wenn stundenlange Wartezeiten durch Stau und Bauarbeiten drohen. Damit Ihre Reise so entspannt wie möglich verläuft, haben wir einige Tipps zusammengestellt, wie Sie den Staus geschickt ausweichen können.

Die festliche Zeit von Weihnachten bis Neujahr bringt für viele von uns, die auf dem Weg in die Heimat sind, oft kilometerlange Staus auf den Autobahnen und endlose Warteschlangen an den Grenzübergängen mit sich. Um Ihnen zu helfen, stundenlanges Warten zu umgehen und möglichst zügig in der Heimat anzukommen, präsentieren wir einen kurzen Leitfaden zu weniger bekannten und abgelegenen Grenzübergängen.

Serbien: Alternative Routen

Auf dem Weg nach Serbien empfiehlt es sich, die überlasteten Grenzübergänge Horgos und Horgos 2 zu umgehen. Statt dessen bieten sich die weniger frequentierten Übergänge Kelebija bei Subotica (für Autoss und LKWs) und Backi Breg (nur für Autos) an. Diese Alternativrouten versprechen eine schnellere Abwicklung, insbesondere während der Stoßzeiten.

Kroatien & Bosnien-Herzegowina: kleinere Grenzübergänge

Reisende, die Kroatien und Bosnien-Herzegowina ansteuern, sollten die Hauptgrenzübergänge zwischen Slowenien und Kroatien meiden. Die weniger frequentierten alternativen Routen bieten mit insgesamt 27 Optionen eine Vielzahl von Möglichkeiten. Hier sind einige alternative Grenzübergänge:

Slowenien nach Kroatien

Statt Kastel: Grenzübergänge Plovanija, Pozane, Pasjak, Jurovski Brod, Dubrava Krizovljanska.

Statt Rupa: Grenzübergänge Macelj, Bregana.

Bosnien-Herzegowina nach Kroatien:

Statt Kastel, Rupa, Bregana, Macelj: Nutzen Sie kleinere Übergänge wie Velika Kladusa, Kamensko, Orasje, Gradiska, etc.

Prüfen Sie vorab auf die Verkehrslagen zu Grenzübergängen und Wartezeiten.

Zwischen Bosnien-Herzegowina & Kroatien: Routenplanung

Zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien stehen Ihnen 25 ständige internationale Übergänge rund um die Uhr zur Verfügung, und zusätzlich 20 Grenzübergänge von 06 bis 22 Uhr. Nutzen Sie diese Vielfalt, um Ihre Reiseroute individuell zu planen.

Kroatien und Serbien: Clevere Auswahl der Grenzübergänge

Zwischen Kroatien und Serbien gibt es insgesamt sechs Grenzübergänge, wobei Sid und Batrovci als die wichtigsten gelten. Durch geschickte Wahl der Übergänge Bezdan, Bogojevo, Ilok und Sot können Sie zusätzlichen Verkehr vermeiden. Reisende aus Bosnien-Herzegowina nach Serbien oder in die Republika Srpska haben acht Grenzstationen zur Auswahl, darunter Bosanska Raca, Popovi, Sepak, Karakaj, Bratunac, Skelani, Vardiste, Metaljka und Uvac.

Allgemeine Tipps für reibungslose Fahrten

Es ist ratsam, sich vor Reiseantritt mit aktuellen Informationen zu versorgen und zu prüfen, welche Autobahnen staugefährdet sind. Vermeiden Sie, wenn möglich, das Reisen an Wochenenden, und steuern Sie Grenzen in den frühen Morgenstunden an, um den traditionell längeren Staus am Nachmittag und frühen Abend zu entgehen.

Eine kluge Planung und die Auswahl weniger frequentierter Grenzübergänge können Ihre Weihnachtsreise auf dem Balkan zu einem stressfreien Erlebnis machen.