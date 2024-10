Bei diesen Shops gibt es heute Rabatte – auch für Männer (LISTE)

Der WOMAN DAY kehrt auch im Jahr 2024 als beliebtes Shopping-Event zurück. Nachdem der erste Schnäppchentag bereits am 4. April 2024 stattgefunden hat, erwartet Modebegeisterte heute die zweite Ausgabe.

Gutscheine

In der WOMAN Ausgabe, die seit dem 26. September erhältlich ist, präsentieren sich alle teilnehmenden Partner sowie die dazugehörigen Gutscheine. Diese sind zusätzlich in der WOMAN APP für Android und iOS verfügbar. Die Gutscheine können auch online heruntergeladen werden, um einen bequemen Zugriff zu ermöglichen.

Interessierte Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, ein einjähriges Abonnement der WOMAN Zeitschrift derzeit zum halben Preis von 3,95 € anstatt 7,45 € zu erwerben.

Streng limitierte Trend Bag

Ein besonderes Highlight stellt die limitierte WOMAN Trend Bag in der Fashion-Farbe „Starlight Blue“ dar. Exklusiv erhältlich im WOMAN DAY-Pop-up bei Peek & Cloppenburg auf der Kärntner Straße 29 in Wien sowie in den Filialen auf der Mariahilfer Straße und im Europapark Salzburg, wird die Trend Bag voraussichtlich schnell vergriffen sein. Achtung: Du bekommst die Trend Bag nur, wenn du auch deine WOMAN App herzeigen kannst!

Offizielle Teilnehmer

Die offiziellen Gutscheine findet ihr in der App. Das sind die Angebote:

About You: 20% Rabatt auf euren Einkauf ab 75 € Bestellwert mit Code 24WOMAN

20% Rabatt auf euren Einkauf ab 75 € Bestellwert mit Code Bonprix: 20% Rabatt auf den gesamten Einkauf mit Code WOMANDAY

20% Rabatt auf den gesamten Einkauf mit Code Breuninger: 20% Rabatt auf alle Produkte der Kategorie WOMAN DAY für Beyond Member

20% Rabatt auf alle Produkte der Kategorie WOMAN DAY für Beyond Member C&A: 20% Rabatt ab 3 Artikeln (außer reduzierte Ware) auf Damenmode

20% Rabatt ab 3 Artikeln (außer reduzierte Ware) auf Damenmode Das Phantom der Oper: 20% Rabatt auf alle buchbaren Vorstellungen von Jänner – März 2025 mit Code WOMANDAY

20% Rabatt auf alle buchbaren Vorstellungen von Jänner – März 2025 mit Code Douglas : 25% Rabatt auf fast alles

: 25% Rabatt auf fast alles Fussl Modestraße : 20% Rabatt auf die aktuelle Damenkollektion

: 20% Rabatt auf die aktuelle Damenkollektion GUSTO: 40% Rabatt auf das GUSTO-Abo

40% Rabatt auf das GUSTO-Abo Lounge by zalando : 20% Rabatt auf die besten Markendeals ab 150 € Bestellwert mit Code SHOPPING20

: 20% Rabatt auf die besten Markendeals ab 150 € Bestellwert mit Code McArther Glen Designer Outlet Parndorf und Salzburg: 20% Extra-Rabatt auf den Outletpreis in teilnehmenden Shops

20% Extra-Rabatt auf den Outletpreis in teilnehmenden Shops Nehera: 20% Rabatt im Flagshipstore – Bauernmarkt 8, 1010 Wien

20% Rabatt im Flagshipstore – Bauernmarkt 8, 1010 Wien Otto: 20% Rabatt auf reguläre Artikel der Bereiche Mode, Wäsche & Möbel mit Code 22765

20% Rabatt auf reguläre Artikel der Bereiche Mode, Wäsche & Möbel mit Code Palmers: 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel

20% Rabatt auf ausgewählte Artikel Peek&Cloppenburg: 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel (nur für Insider) mit Code WOMAN20

20% Rabatt auf ausgewählte Artikel (nur für Insider) mit Code Rock Me Amadeus: 20% Rabatt auf alle buchbaren Vorstellungen von Jänner – März 2025 mit Code WOMANDAY

20% Rabatt auf alle buchbaren Vorstellungen von Jänner – März 2025 mit Code Scotch & Soda: 20% Rabatt auf reguläre Ware

20% Rabatt auf reguläre Ware Silent Spa Therma Laa: 20% Rabatt auf einen Silent Spa Gutschein mit Code WOMAN20

20% Rabatt auf einen Silent Spa Gutschein mit Code Turek: 20% Rabatt auf reguläre Ware mit Code 241003

20% Rabatt auf reguläre Ware mit Code WOMAN: 50% Rabatt auf das WOMAN Abo

50% Rabatt auf das WOMAN Abo Zalando: 20% Rabatt auf gekennzeichnete Produkte mit Code 2024WOMAN

20% Rabatt auf gekennzeichnete Produkte mit Code Zero: 20% Rabatt auf reguläre Ware in den Stores

Angebote anderer Shops

Neben den Angeboten der WOMAN nutzen viele weitere Geschäfte diesen besonderen Shopping-Tag für exklusive Aktionen und Rabatte.

Baby-Walz: 15% Rabatt auf vieles mit Code 767WD2

15% Rabatt auf vieles mit Code Calzedonia: 20% Rabatt auf euren Einkauf

20% Rabatt auf euren Einkauf Cecil: 20% Rabatt auf alles ab 39 € Bestellwert mit Code HAPPY24C

20% Rabatt auf alles ab 39 € Bestellwert mit Code comma: 20% Rabatt auf den gesamten Einkauf (inkl. Sale) mit Fashion-Card

20% Rabatt auf den gesamten Einkauf (inkl. Sale) mit Fashion-Card Deichmann: 20 Prozent Rabatt auf alle Schuhe und Taschen mit Code Jetzt20

Dyson: exklusive Angebote auf dyson.at

exklusive Angebote auf dyson.at Tchibo: 15% Rabatt auf alle Themenwelten

15% Rabatt auf alle Themenwelten Ernsting’s family: 20% Rabatt auf ALLES inkl. Sale

20% Rabatt auf ALLES inkl. Sale gigasport: 15% Rabatt auf vieles mit Code GS24-SHOPPINGDAY1

15% Rabatt auf vieles mit Code GUESS: 20% Rabatt auf die neue Kollektion

20% Rabatt auf die neue Kollektion H&M: 20% Rabatt auf ALLES ab 50€ & kostenloser Versand (für Member)

20% Rabatt auf ALLES ab 50€ & kostenloser Versand (für Member) Humanic: 15% Rabatt auf ALLES & gratis Versand

15% Rabatt auf ALLES & gratis Versand Kastner-Öhler: 15% Rabatt auf euren Einkauf + gratis Versand mit Code KOE24-SHOPPING

15% Rabatt auf euren Einkauf + gratis Versand mit Code Lascana : 20% Rabatt auf alles mit Code 24463

: 20% Rabatt auf die besten Markendeals ab 150 € Bestellwert mit Code SHOPPING20

: 20% Rabatt auf die besten Markendeals ab 150 € Bestellwert mit Code Marionnaud: 30% Rabatt auf Duft & Make-Up

30% Rabatt auf Duft & Make-Up Müller: 20% Rabatt auf Parfümerie & Naturkosmetik

20% Rabatt auf Parfümerie & Naturkosmetik s.Oliver: 20% Rabatt auf ALLES (inkl. Sale) für Member

20% Rabatt auf ALLES (inkl. Sale) für Member Seidensticker: 20% Rabatt auf reguläre Ware mit Code HAPPY24

20% Rabatt auf reguläre Ware mit Code Shoe4You: 15% Rabatt auf euren Einkauf + gratis Versand

15% Rabatt auf euren Einkauf + gratis Versand Street One: 20% Rabatt auf alles ab 39 € Bestellwert mit Code HAPPY24S

20% Rabatt auf alles ab 39 € Bestellwert mit Code Thalia: 20% Rabatt auf Filme, Spielwaren, Musik, Hörbücher, … mit Bonus-Card mit Code LADIES24

20% Rabatt auf Filme, Spielwaren, Musik, Hörbücher, … mit Bonus-Card mit Code Tom Tailor : 20% Rabatt auf ALLES inkl. Sale mit Code WOMEN20

: 20% Rabatt auf ALLES inkl. Sale mit Code Universal: 20% Rabatt auf reguläre Artikel der Bereiche Mode, Schuhe & Möbel mit Code 18458

Wir wünschen euch viel Spaß beim Shoppen!