FPÖ nach Triumph: Das sind Kickls Mitstreiter!

Nach ihrem bisher erfolgreichsten Abschneiden bei einer Nationalratswahl zogen die Führungsgremien der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) erst am Mittwochnachmittag zur Beratung des Ergebnisses zusammen. Diese späte Sitzung deutet darauf hin, dass die FPÖ zunächst die Reaktionen der anderen Parteien abwarten wollte.

Verhandlungsstrategie

Die Analyse des Wahlergebnisses stellte angesichts des historischen Sieges keine große Hürde dar. Die zentrale Frage jedoch bleibt: Wie wird die FPÖ trotz der Vorbehalte anderer Parteien mit ihrem Erfolg umgehen, um Herbert Kickl als Kanzler an die Spitze einer Regierung zu bringen? Besonders im Fokus steht das Plädoyer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der erneut die Einhaltung von demokratischen Werten, Menschenrechten sowie Grund- und Freiheitsrechten als Maßstab für die zukünftige Regierung betonte.

Regierungsverhandlungen

Parteichef Herbert Kickl unterstrich vor der Sitzung im FPÖ-Parlamentsklub gut gelaunt, dass ihm diese Werte ebenso wichtig seien. Zum Team, das bei den Regierungsverhandlungen eine Schlüsselrolle einnehmen wird, gehören neben Kickl die Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker, Klubdirektor Norbert Nemeth, die Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst sowie der FPÖ-Wirtschaftsexperte Arnold Schiefer und Reinhard Teufel, Klubobmann der FPÖ Niederösterreich.

Interne Entscheidungen

Noch ungeklärt blieb die Frage, wer als Kandidat für den Posten des Ersten Nationalratspräsidenten nominiert wird. Traditionell legen sich Parteien erst kurz vor der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober fest. Herbert Kickl betonte stolz, dass die FPÖ über zahlreiche geeignete Kandidaten verfüge.

Lesen Sie auch: Erste Hochrechnungen: FPÖ auf Platz eins Die ersten Ergebnisse der Nationalratswahl 2024 liegen vor. Die Zahlen der Hochrechnung zeigen FPÖ klar auf Platz eins.

"Die Tagespresse" darf FPÖ-Parteieigentum zwangsversteigern Die FPÖ Niederösterreich und Obmann Udo Landbauer haben einen Rückschlag in ihrem Rechtsstreit mit der Satire-Website "Tagespresse" erlitten.

FPÖ steht hinter ÖVP-Forderungen in der Migrationspolitik Vier Tage vor der Nationalratswahl richtet die FPÖ den Blick auf die Zeit danach. Auf einer Pressekonferenz betonte Susanne Fürst.

Gegenüber den ehemaligen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ zeigte sich der FPÖ-Chef kritisch. Kickl bekundete, dass deren Verhalten nach der Wahl signalisierte, der Wähler habe sich geirrt. Er hob hervor, dass die Freiheitlichen aufgrund ihres Versprechens von Veränderung gewählt wurden.

Der nächste bedeutende Termin für Herbert Kickl steht am Freitag an, wenn er um 13 Uhr als Wahlsieger zu Gesprächen mit Präsident Van der Bellen in die Hofburg geladen ist. Eine öffentliche Stellungnahme plant Kickl erst nach diesem Treffen.