Beliebter Süßstoff erhöht Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Ein Zuckerersatzstoff namens Erythritol wird laut einer neuen Studie mit Blutgerinnung, Schlaganfall, Herzinfarkt und Tod in Verbindung gebracht, berichtet CNN. „Das Risiko ist nicht gering“, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Stanley Hazen, Direktor des Zentrums für kardiovaskuläre Diagnose und Prävention am Lerner Research Institute der Cleveland Clinic.

Laut einer am Montag in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlichten Studie haben Menschen mit bestehenden Risikofaktoren für Herzerkrankungen, wie Diabetes, ein doppelt so hohes Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn sie hohe Mengen an Erythritol in ihrem Blut aufweisen.

„Wenn der Erythritolspiegel im Blut in den oberen 25 % im Vergleich zu den unteren 25 % lag, war das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall etwa doppelt so hoch. Das entspricht den stärksten kardialen Risikofaktoren wie Diabetes“, sagte Hazen.

Schnellere Blutgerinnung

Zusätzliche Labor- und Tierstudien, die in der Veröffentlichung vorgestellt wurden, zeigten, dass Erythritol eine schnellere Blutgerinnung zu bewirken scheint. Gerinnsel können zum Herzen wandern und einen Herzinfarkt verursachen oder zum Gehirn und einen Schlaganfall verursachen.

„Das klingt sicherlich alarmierend“, sagte Dr. Andrew Freeman, Direktor für kardiovaskuläre Prävention und Wellness bei National Jewish Health, einem Krankenhaus in Denver, der nicht an der Forschung beteiligt war.

„Es scheint ein Risiko der Blutgerinnung bei der Verwendung von Erythritol zu geben“, sagte Freeman. „Natürlich ist noch mehr Forschung erforderlich, aber es kann sinnvoll sein, Erythrit in der Ernährung vorerst einzuschränken.“

Als Reaktion auf die Studie sagte der Calorie Control Council, der künstliche Süßstoffe herstellt, gegenüber CNN, dass „die Ergebnisse dieser Studie jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung widersprechen, die zeigt, dass kalorienarme Süßstoffe wie Erythritol sicher sind, wie durch weltweite behördliche Zulassungen für ihre Verwendung in Speisen und Getränken belegt wird“.

„Die Ergebnisse sollten nicht auf die allgemeine Bevölkerung hochgerechnet werden, da die Interventionsteilnehmer bereits einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt waren“, sagte Robert Rankin, CEO des Unternehmens.