Bereit für den Urlaub? Vergessen Sie nicht diese 5 wichtigen Schritte!

Der lang erwartete Sommerurlaub rückt näher, ein Zeitraum, der eine Auszeit vom alltäglichen Pflichten wie Putzen, Kochen und Wäschewaschen verspricht. Dennoch führt der Weg in die erholsame Auszeit über einen Berg von Vorbereitungen.

Neben den obligatorischen Besorgungen, zu denen Sonnenschutzmittel und eine gut bestückte Reiseapotheke gehören, spielt auch eine saubere Wohnung eine entscheidende Rolle für eine sorgenfreie Rückkehr. Eine unordentliche und verschmutzte Wohnung zu betreten, kann die Nachurlaubslaune schnell trüben. Deshalb sind hier fünf wichtige Schritte aufgeführt, die vor dem Verlassen der eigenen vier Wände zu beachten sind.

Müllentsorgung – Ein Muss vor der Abreise

Oftmals gerät die Entsorgung des Mülls in der Eile vor der Abreise in Vergessenheit. Doch die Rückkehr zu einer Wohnung voller unangenehmer Gerüche kann kaum jemand begrüßen. Verpassen Sie also nicht, sämtliche Mülleimer zu leeren und als kleinen Zusatztipp: Ein feuchtes Reinigungstuch mit etwas Essig entfernt Bakterien und hinterlässt einen frischen Duft.

Kühlschrank ausmist- und reinigen

Überraschungen in Form von verdorbenen Lebensmitteln möchte niemand nach seinem Urlaub erleben. Planen Sie deshalb ein paar Tage vor Ihrer Abreise bewusst Mahlzeiten, die verderbliche Vorräte wie Obst, Gemüse oder Milchprodukte aufbrauchen. Bei einer längeren Abwesenheit empfiehlt es sich zudem, den Kühlschrank nicht nur zu leeren, sondern auch einer gründlichen Reinigung zu unterziehen – vergessen Sie dabei nicht, alles sorgfältig zu trocknen, um Schimmelbildung zu verhindern.

Spülmaschine im Blick haben

Um Schimmel und unangenehme Gerüche zu meiden, sollten vor der Abreise alle benutzten Teller und Tassen gespült werden. Besitzern einer Spülmaschine raten wir, diese nicht bei Abwesenheit einzusetzen, falls sie sich nicht automatisch öffnet. Der warme, feuchte Innenraum kann sonst zum Nährboden für schlechte Gerüche werden. Eine Alternative bietet das händische Abspülen oder die Nutzung der Spülmaschine am Vorabend der Abreise.

Leeren Sie den Wäschekorb

Eine Rückkehr bedeutet auch, sich um angesammelte Wäsche zu kümmern. Um diesen Berg nicht unnötig wachsen zu lassen, leeren Sie am besten den Wäschekorb vor der Abreise. Darüber hinaus vermeiden Sie so die Vermehrung von Bakterien in schmutziger Wäsche.

Frische Bettwäsche für die Heimkehr vorbereiten

Um die Erholung des Urlaubs auch zu Hause fortzusetzen, empfiehlt es sich, vor der Abreise das Bett mit frischer Wäsche zu beziehen. Nichts ist einladender als in ein frisch gemachtes Bett zu schlüpfen, besonders nach einer langen Reise.

Mit diesen Tipps können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen, ohne sich Gedanken über die Rückkehr in eine ungepflegte Wohnung machen zu müssen. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung trägt erheblich zur Erhaltung der Urlaubserholung bei und erleichtert den Übergang zurück in den Alltag.