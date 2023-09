Betrugsfall: Spenden für erfundene Krankheit gesammelt

In Kroatien wurde ein Fall von Betrug aufgedeckt: R.M. und D.G. sammelten Spenden, indem sie vorgaben, an einer schweren Krankheit zu leiden. Sie behaupteten, an Leukämie erkrankt zu sein und eine Knochenmarktransplantation zu benötigen. Nun stellte sich heraus, dass diese Angaben nicht der Wahrheit entsprachen. Das gesammelte Geld wurde für den Kauf eines Autos verwendet.

R.M. und D.G. stehen unter dem Verdacht, mit einer erfundenen Krankheitsgeschichte Spenden in Höhe von etwa 31.000 Euro erschwindelt zu haben. Es wurde Anklage erhoben.

Die Geschichte nahm ihren Anfang im Jahr 2018, als G. eine humanitäre Aktion zur Unterstützung ihres Freundes M. ins Leben rief. Sie behaupteten, M. leide an Leukämie und benötige 770.000 Kuna (etwa 100.000 Euro) für eine Knochenmarktransplantation.

Hunderte von Menschen, Unternehmen und Institutionen, darunter auch der bekannte Fußballer Vedran Corluka und Zlatko Dalic, fielen auf diese Geschichte herein und spendeten Geld.

Die Wahrheit kam ans Licht, als das Paar mit einem neu erworbenen VW Golf 7 gesichtet wurde. „Sie haben keine Arbeitsstelle und haben das Auto sicherlich mit dem Geld aus der humanitären Hilfe gekauft“, so ein Gemeinderat aus ihrer Heimatgemeinde Dubravica, einem Ort an der kroatisch-ungarischen Grenze. Dieser Verdacht führte zu weiteren Untersuchungen und schließlich zur Anklageerhebung.

Bislang haben sich beide Angeklagten nicht zu den Vorwürfen geäußert. Werden die Anschuldigungen bestätigt, könnten sie nicht nur zur Rückzahlung der unrechtmäßig erlangten Gelder verpflichtet werden, sondern auch eine Haftstrafe riskieren.

Die Untersuchungen sind im Gange.