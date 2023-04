3.000 Euro Spenden fehlen: sonst ist Miladin ab 1. Mai obdachlos

In zwei Tagen muss Miladin aus seinem Haus ausziehen und es fehlen noch rund 3000 Euro an Spendengeldern, damit der 62-Jährige wieder ein Dach über dem Kopf hat.

Seit unserem vorherigen Artikel über Miladin Markovic haben sich viele Leser nach dem Bosnier erkundigt und ihm Hilfe angeboten. Auch zahlreiche Spenden wurden eingezahlt. Das Ziel ist allerdings noch nicht erreicht.

Keine Rentenbeiträge

Der 62-jährige Mann aus Bosnien und Herzegowina steht ohne Dach über dem Kopf und ohne Einkommen da. Er arbeitete 29 Jahren für ein und dasselbe Unternehmen, welches 2014 Insolvenz anmeldete. Der Krux an der Geschichte: die Firma hatte nie Rentenbeiträge für Miladin eingezahlt. Obwohl er gelegentlich Unterstützung von der Sozialhilfe und vom Roten Kreuz erhält, ist es nicht genug, um seinen täglichen Bedarf zu decken.

In einer Videodokumentation mit Jasenko Korjenic (YouTube-Kanal „1 minut“) erklärte Miladin, dass er sich ein Wohncontainer in seinem Heimatdorf Zeljova kaufen möchte, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Trotz der Hoffnungen auf Unterstützung von seinem ehemaligen Arbeitgeber glaubt er nicht, dass er jemals eine Rente erhalten wird. Daher appellierte er an die Solidarität von guten Menschen, die ihm helfen könnten.

Spenden

Seine Nachbarn beschreiben Miladin als einen Mann, dem ein großes Unrecht widerfahren ist. Sie schätzen ihn sehr und halten die Situation für ungerecht. Einer seiner Nachbarn, Salem Hasic, sagte: „Mile diente im Militär, doch erhält er keinerlei Förderungen. Der Rentenversicherungsbeitrag wurde nicht gezahlt und nun hat der Mann nichts mehr.„

Es ist erfreulich zu sehen, dass viele Menschen auf Miladins Geschichte aufmerksam geworden sind und sich für seine Situation interessieren. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Cent dazu beitragen kann, das Leben von Miladin zu verbessern. Es gibt bereits eine Spendenaktion, die von Miladins Nachbarn Antti Tepponen ins Leben gerufen wurde. Dabei sollen noch rund 3.000 Euro gesammelt werden. 2.000 Euro konnten schon zusammengetragen werden.

Korjenic macht sich allerdings Sorgen, denn scheinbar finden viele Menschen das Beitragskonto für die Spenden suspekt. „Laut den Kommentaren in den sozialen Netzwerken ist mir aufgefallen, dass viele skeptisch waren, weil es sich hier um die Konten der christlichen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina handelt und ihnen diese nicht glaubwürdig erscheinen.„, erklärt Korjenic

Allerdings lässt sich das leicht erklären. Denn Antti ist der Leiter der Christilichen Gemeinschaft, die die Spenden für Miladin sammeln. „Antti ist sicherlich der einzige, der sich um Miladin kümmert, um all seine bisherigen existenziellen Probleme, also hilft er Miladin auch jetzt noch mit seiner christlichen Gemeinschaft. Denn Miladin ist nicht in der Lage, diese Art von Geschäft allein zu bewältigen.„, erklärt Korjenic abschließend.

Wie kann man helfen? Bank:

NLB Banka d.d.

Maršala Tita 34

75000 Tuzla

Bosnien und Herzegowina SWIFT: TBTUBA22

Konto (BAM): 1321000311374567

Konto (EUR): BA39 1321 0100 8665 0156 ID-Nummer/Identifikationsnummer: 4209591000005 Empfänger: Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini

Adresse: Kaldrma Nr. 2, 75101 Tuzla.