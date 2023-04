Teenager prallt mit Auto gegen Haus und stirbt

Ein 19 Jahre alter Fahrer aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) fuhr am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Eisenbirner Straße (L515) in Richtung Kalling, aus unbekanntem Grund raste er gegen ein Wohnhaus und starb am Unfallort.

Im Bereich des Edenwiesener Ortsgerichtes geriet sein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf das rechte Bankett und der junge Mann musste darauf hin dem Lenkrad ausweichen, was dazu führte, dass der Punto von der Straße abkam und seitlich gegen ein Haus prallte.

Der Aufprall war so schwer, dass sowohl am Gebäude als auch am Auto des jungen Mannes großer Schaden entstand. Der Wagen des 19-Jährigen durchbrach die Mauer einer Garage und beschädigte ein weiteres Fahrzeug.

Augenzeugen reagierten umgehend und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Ersthelfer bargen den bewusstlosen Mann aus dem Wrack und unternahmen Reanimationsmaßnahmen. Trotz aller Bemühungen war der Notarzt jedoch gezwungen, den Tod des jungen Fahrers zu erklären.