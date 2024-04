Betrunkener Quadfahrer flüchtet nach Crash und kippt um

Ein dramatischer Verkehrsunfall hielt gestern Nachmittag die Grazer Innenstadt in Atem. Dabei kam es zu einer Serie von Ereignissen, die in einer folgenschweren Flucht mündeten: Ein 59-jähriger Quadfahrer verwickelte sich nach einem Crash mit einem Auto in eine Hetzjagd, die mit einem schweren Sturz endete.

Verfolgungsjagd

Um 17 Uhr nahm das Unheil seinen Lauf im Bereich der Kärntner Straße und Ulmgasse, wo der Quadlenker das Fahrzeug eines 29-Jahrigen touchierte. Anstatt sich der Situation zu stellen, entschied sich der Mann zur Flucht. Der jüngere Unfallbeteiligte ließ jedoch nicht locker, verfolgte den Quadfahrer und zog zugleich die Polizei hinzu.

Die Verfolgungsjagd eskalierte alsbald. Bei dem Versuch, den Flüchtenden zum Anhalten zu bewegen, kam es zu einem erneuten Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 29-jährige Pkw-Fahrer trug dabei leichte Verletzungen davon. Unbeeindruckt setzte der Quadlenker seine Flucht fort.

Kontrolle verloren

Die abschließende Szene des Dramas spielte sich an der Kreuzung Abstallerstraße/Heuberggasse ab. Dort verlor der Quadfahrer, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrmanöver, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Quad kippte und begrab den Mann unter sich, der schwere Verletzungen erlitt.

Rettung und Konsequenzen

Eine herbeigeeilte Polizeistreife leistete Erste Hilfe und konnte den Quadfahrer befreien. Sein Zustand war ernst: Erst die Rettungskräfte konnten ihn stabilisieren und ins Krankenhaus bringen. Bei dem Unfalllenker stellten die Behörden zudem starken Alkoholgeruch fest, eine Blutabnahme soll Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung geben.

Diese Kette unglücklicher Ereignisse unterstreicht einmal mehr die Gefahren rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr und die möglichen tragischen Konsequenzen, die aus einer unbedachten Flucht resultieren können. Die Ermittlungen dauern an und das Ergebnis der Blutabnahme steht noch aus.